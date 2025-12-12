Śmierć Magdy Umer wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Wśród osób, które publicznie ją pożegnały, znalazła się Krystyna Janda, wieloletnia przyjaciółka artystki. Aktorka zamieściła na Facebooku poruszający post, w którym uczciła pamięć Magdy Umer.

Długoletnia przyjaźń Magdy Umer i Krystyny Jandy

Historia przyjaźni Magdy Umer i Krystyny Jandy sięga 1976 r., kiedy to po raz pierwszy spotkały się na sylwestrowym przyjęciu w domu aktora Jerzego Zelnika. Choć początkowo ich znajomość była dość powierzchowna, z czasem przerodziła się w głęboką więź, która trwała przez dekady. Wspólnie realizowały liczne projekty artystyczne, a ich współpraca na scenie była równie intensywna, co ich relacja poza nią. "Myśmy się wtedy chyba do siebie nawet nie odezwały" — wspominała Magda Umer podczas Festiwalu Wajda na Nowo w Suwałkach w 2023 roku, opowiadając o pierwszym spotkaniu z Jandą. Dopiero rok później, podczas Festiwalu w Opolu, ich znajomość nabrała tempa. "Siedziała z Markiem Grechutą w Amfiteatrze Opolskim i ze zdumieniem dowiedziałam się, że będzie zaraz śpiewać" - dodawała. Magda Umer i Krystyna Janda wielokrotnie pracowały razem. W 2022 roku udzieliły wspólnego wywiadu magazynowi "Viva!", w którym mówiły o swojej wieloletniej przyjaźni. "Magda jest dla mnie kimś najbliższym. (...) Przeżyłyśmy wiele w życiu: umarli nasi mężowie, umarły nasze matki, umarła nasza przyjaciółka, Zuzia Łapicka" mówiła Krystyna Janda.

Kariera Magdy Umer

Magda Umer przyszła na świat 9 października 1949 roku. Jako piosenkarka debiutowała już w czasie studiów - w kabarecie "Abakus". Następnie związała się z kabaretem klubu studenckiego "Stodoła", który reprezentowała na Zimowej Giełdzie Piosenki Studenckiej w Opolu w 1969 roku. Była niezrównaną wykonawczynią poezji śpiewanej. Śpiewała piosenki do wierszy takich autorów jak Bolesław Leśmian, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons Gałczyński i Tadeusz Gajcy. Magda Umer była także autorką tekstów piosenek (m.in. "Łza na rzęsie" i "Jest cudnie" z rep. Maryli Rodowicz), recitali telewizyjnych ("Cienie", "Na strychu", "Wszystko już było"), widowisk poetyckich i programów poświęconych twórcom piosenek, m.in. Agnieszce Osieckiej, Jeremiemu Przyborze i Markowi Grechucie. Wyreżyserowała poetyckie spektakle teatralne "Biała bluzka", "Kobieta zawiedziona" i "Zimy żal". Jako aktorka wcieliła się m.in. w Rachelę w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.

Pod koniec sierpnia Magda Umer odwołała koncerty

Pod koniec sierpnia tego roku z powodu nagłej choroby odwołała dwa koncerty w sopockim Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Pozostawała jednak aktywna w mediach społecznościowych. Ostatni wpis na Facebooku opublikowała 21 września. Cytowała w nim wiersz "Czwarta nad ranem" Wisławy Szymborskiej. Wpis zakończyła słowami: "Trzymajmy się na litość boską, jak mawiał wiadomo kto ❤".