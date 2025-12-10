Grzegorz Markowski to lider zespołu Perfect. Gdy odszedł z zespołu i postanowił na dobre zejść ze sceny, wielu fanów nie kryło smutku. Na swoim koncie miał takie przeboje wyśpiewane z zespołem jak "Raz po raz", "Autobiografia", "Nie płacz Ewka", czy "Niepokonani".

Grzegorz Markowski ma nieślubnego syna

Piosenkarz prywatnie jest ojcem Patrycji Markowskiej. Często opowiadał w wywiadach o relacji, jaka łączy go z córką. Okazuje się, że to nie jedyne dziecko Markowskiego. Były lider Perfectu ma również nieślubnego syna. Informację o nim w 2006 roku podał "Fakt".

Reklama

Kiedy były lider Perfectu został pierwszy raz ojcem?

Dziennik ustalił, że Markowski został ojcem, gdy miał zaledwie 15 lat. To owoc romansu z sąsiadką Anną. Para rozstała się zanim dziecko się urodziło.

Obecnie syn Grzegorz Markowskiego ma 56 lat. Jak przyznał z Markowskim ma sporadyczny kontakt. W rozmowie z "Twoim Imperium" były lider Perfectu wyznał, że nigdy nie ukrywał tego faktu przed bliskimi. (...) ale też nie było powodu do dumy, bo z mamą Piotra byłem bardzo krótko - mówił.

W tamtych młodzieńczych czasach wynikł z tej znajomości całkiem spory skandal, bo wszystko to działo się w moim rodzinnym mieście, niewielkim Józefowie pod Warszawą. Miasteczko wprost huczało od plotek! (…) Proszę mi wierzyć, nic się nie dało zrobić, by mój związek z mamą Piotra mógł przetrwać. Nie kochałem jej… Bo czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości? - stwierdził w rozmowie.

Czym zajmuje się nieślubny syn Grzegorza Markowskiego?

Markowski do 23 roku życia nieślubnego syna płacił na niego alimenty. Dziś Piotr sam jest ojcem i ma dwie córki. Pracuje w firmie ubezpieczeniowej. Rodzice mamy Piotra byli bardzo zamożni i otoczyli ją najlepszą opieką, jakiej mogła wtedy potrzebować. A ja… Trudno zachować się dorośle, kiedy nie ma się nawet zarostu - mówił Markowski. Patrycja Markowska pytana o brata, odpowiadała, że niewiele może o nim powiedzieć, bo po prostu go nie zna.