Ten quiz jest nostalgiczny i sentymentalny. Zwłaszcza dla tych, którzy żyli w tamtych czasach i je pamiętają. Młodsi mogą znać odpowiedzi na te pytania głównie z opowieści. Pamiętacie życie codzienne czasów PRL? Sprawdźcie się w naszym quizie.

Przejdź do quizu