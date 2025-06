Grzegorz Markowski z Perfectem zaśpiewał m.in. takie przeboje jak "Sen o dolinie", "Autobiografia", "Nie płacz Ewka", "Idź precz", "Wyspa drzewo zamek".

Grzegorz Markowski wycofał się ze sceny

W 2021 roku Grzegorz Markowski zaskoczył wszystkich. Postanowił wycofać się ze sceny. "Ja po prostu odchodzę od zespołu Perfect. Uważam, że muzyka rockowa to jest muzyka energii, a nie chcę udawać energetycznego staruszka" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". W wywiadach wspominał też, że czuje się trochę gorzej.

Jak czuje się teraz Grzegorz Markowski?

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Patrycja Markowska, córka wokalisty Perfectu zdradziła, jak się teraz ma jej tata. "Tata odkąd nie pracuje, to czuje się świetnie, czego ludzie nie mogą zrozumieć. On nie chce już pracować". Wyraziła również zrozumienie dla decyzji ojca, który całkowicie porzucił myśli o powrocie na scenę. "On nie chce. On siedzi w lesie. Jest rocznik '53, naprawdę zasłużył sobie już na emeryturę. I chwała mu za to, że tak marzy. Jest też uczciwy do publiczności" - powiedziała Patrycja Markowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Perfect z nowym wokalistą

Zespół Perfect obchodzi swoje 45-lecie. Muzycy wracają na scenę z nowym wokalistą. Został nim Łukasz Drapała. W "Pytaniu na śniadanie" TVP2 gościli jakiś czas temu Dariusz Kozakiewicz, Piotr Urbanek i Łukasz Drapała. Panowie wykonali nawet jeden z hitów "starego" Perfectu - "Kołysankę dla nieznajomej". Zapowiedzieli też specjalny koncert z okazji 45-lecia istnienia zespołu. Odbędzie się 19 października 2025 roku. Co na to Grzegorz Markowski? "Mamy błogosławieństwo na działalność i Grzegorz zazdrości nam troszkę energii i tego, że mamy jeszcze siłę na to, żeby grać" - powiedział Piotr Urbanek.