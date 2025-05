"Styl, szyk i elegancja – trudno sobie wyobrazić, że tak można określić modę kobiecą w ponurej rzeczywistości PRL. A jednak. Do rewolucji w ubiorze przyczynił się założony w 1957 roku w Łodzi dom mody Telimena" - pisze Katarzyna Jasiołek w swojej książce "Dom mody Telimena. Co nosiły Polki".

Kawka z...dom mody Telimena. Luksus czasów PRL

W Kawce z... rozmawiamy tym razem o modzie czasów PRL oraz marzeniu wielu Polek, czyli ubraniach z Domu Mody Telimena. To była reklamówka polskiego przemysłu tekstylnego. W pierwszym roku działalności aż 27 sklepów współpracowało z Telimeną. Potem powstały sklepy firmowe. Dwa w Łodzi, reszta w całym kraju - opowiada w Kawce z ... Katarzyna Jasiołek.

Kawka z... Luksus czasów PRL, który nosiła Gierkowa

Choć rzeczy z Telimeny trafiały do sklepów, dostanie ich często graniczyło z cudem, bo były to krótkie serie. Nietrudno domyślić się, że pierwszeństwo zakupu ubrań, które podążały za paryskimi trendami, miały żony działaczy partyjnych.

Wśród nich była Gierkowa. Te kobiety podjeżdżały czarną limuzyną, przychodziły do wzorcowni i były priorytetowe do obsłużenia. Czasem wybierały coś z gotowej kolekcji, czasem szyto coś specjalnie dla nich - wyjaśnia Jasiołek. Wśród tych, które chciały mieć "coś z Telimeny" były też piosenkarki, prezenterki i aktorki. Do Domu Mody Telimena wpadał również Czesław Niemen, który był wielkim fanem kożuchów.

Kawka z... Luksus czasów PRL. Telimena była walką z systemem?

Jak wyglądała moda w Polsce czasów PRL? Kim byli projektanci Domu Mody Telimena? O co walczyli? Czy to, co tworzyli było walką z systemem? Za co chwalona i krytykowana była Telimena? Co poszło nie tak, że ten luksus czasów PRL zniknął z modowej mapy Polski? O tym rozmawiamy w tym odcinku Kawki z....