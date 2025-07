Barbara Bursztynowicz od wielu lat grała w serialu "Klan". W obsadzie była od samego początku. Wcielała się w postać Elżbiety Chojnickiej. Kilka miesięcy temu zdecydowała, że odchodzi z produkcji.

Barbara Bursztynowicz dostała angaż w serialu TVN. Teraz zatańczy w Polsacie

Jak wynika z informacji serwisu Pudelek Barbara Bursztynowicz pojawi się w najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Wiadomo, że w tanecznym show Polsatu pojawią się:

Ewa Minge, Sebastian Fabijański, Aleksander Sikora

Lanberry, Maja Bohosiewicz.

Teraz do tego grona dołączy również Barbara Bursztynowicz. Po odejściu z "Klanu" otrzymała propozycję zagrania w serialu TVN "Szpital św. Anny".

Barbara Bursztynowicz w "Tańcu z Gwiazdami". Postawiła produkcji warunek

Basia w przeszłości wiele razy odrzucała propozycje tańczenia. Ale udział Grażyny Szapołowskiej, która jest jej wielką przyjaciółką, ją oswoił. Ona namówiła ją by poszła w jej ślady. No i w końcu stwierdziła, że jak nie teraz to nigdy. Bardzo o nią zabiegaliśmy i wreszcie się udało. Przyciągnie nie tylko widzów "Klanu", ale i starszą widownię, na której nam zależy - mówi Pudelkowi osoba z produkcji.

Informator serwisu zdradził, jaki warunek Barbara Bursztynowicz postawiła produkcji.

Ona chce długie suknie, bo na razie nie wyobraża siebie w kusych kreacjach do szybkich piosenek. Jak będzie w programie dłużej, to obiecała, że później zaryzykuje i się otworzy. Na początku chce jednak bezpiecznej opcji i my się na to zgadzamy - mówi osoba z produkcji.