Wielki i diabelnie podstępny QUIZ o serialu "Ranczo". Michałowa nie daruje, jeśli nie będzie 60 proc.
dzisiaj, 19 minut temu
Coraz więcej się mówi o tym, że powstaną nowe odcinki kultowego, uwielbianego przez widzów serialu "Ranczo". Zanim jednak zobaczymy, co nowego słychać w Wilkowyjach, sprawdźmy, jak dobrze pamiętamy poprzednie serie tej legendarnej już komedii. Zapraszamy do rozwiązania quizu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama