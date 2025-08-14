QUIZ wiedzy o życiu w PRL. Jak masz mniej niż 30 lat, to jesteś bez szans. Komplet punktów zdobędą nieliczni
dzisiaj, 09:12
W czasach PRL. Na sklepowych półkach brakowało niemal wszystkiego, a towary były na kartki. Wiele produktów spożywczych, znanych z tamtego okresu już nie ma, ale ich smak i nazwy znamy do dziś. Ten quiz sprawdzi, czy je jeszcze pamiętasz. Powodzenia!
