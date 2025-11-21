Grzegorz Markowski odszedł z Perfectu

Grzegorz Markowski to legenda polskiej sceny muzycznej. Przez lata był liderem zespołu Perfect. To on wyśpiewał takie hity jak "Nie płacz Ewka", "Chcemy być sobą" czy "Autobiografia".

Jakiś czas temu postanowił jednak pożegnać się ze sceną i przestać koncertować. Ostatni koncert zagrał 3 października 2020 roku w krakowskiej Tauron Arenie. O tym, co się u niego dzieje, od czasu do czasu zdradza jego córka, czyli Patrycja Markowska.

Tak dziś wygląda Grzegorz Markowski

Choć Grzegorz Markowski obecnie nie pokazuje się publicznie i nie udziela wywiadów, pokazał się w mediach społecznościowych. Można go było zobaczyć na zdjęciu zamieszczonym w sieci. Pojawił się na koncercie Patrycji Markowskiej. Jak widać na fotografii były lider Perfectu jest w bardzo dobrej formie.

Marzenie z dzieciństwa - spotkanie z Grzegorzem Markowskim spełnione. Koncert Patrycji Markowskiej na żywo w 1 rzędzie!! Ma taki głos, że miałam ciary! Poza tym jest wspaniała osoba! - napisała Izabela Połeć, przyjaciółka Pauliny Krupińskiej-Karpiel, z którą wystąpiła w programie "Azja Express".

Internauci komentują formę Grzegorza Markowskiego

Internauci nie omieszkali zostawić pod fotografią swoich komentarzy. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. "Grzegorz też wygląda, jakby spełnił swoje marzenie"; "Piękna ta dziewczyna, a jaki głos muszę się też wybrać na jej koncert znowu wspaniałe zdjęcia"; "I tak fajnie, kameralnie!" - pisali.