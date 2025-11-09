Jerzy Derfel był autorem około 200 piosenek. Współpracował z wieloma artystami – oprócz Wojciecha Młynarskiego i Ireny Santor – także m.in. z Haliną Kunicką, Ewą Dałkowską, Alicją Majewską, Jerzym Połomskim, Danutą Rinn, Reną Rolską, Teresą Tutinas czy Mieczysławem Wojnickim. Jego piosenki wykonywali też m.in. Ewa Bem, Magda Umer, Artur Barciś i Joanna Trzepiecińska ("Truskawki w Milanówku"). Pisał muzykę do tekstów wielu autorów, takich jak Ireneusz Iredyński, Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka czy Jeremi Przybora. Skomponował także m.in. muzykę do takich filmów jak "Miś", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i serialu "Droga".

Odwołany pogrzeb Jerzego Derfla

4 listopada poinformowano, że Jerzy Derfel zmarł. Miał 84 lata. Uroczystości pogrzebowe miały się odbyć 7 listopada o godzinie 9:00 w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, a po niej artysta zostanie pochowany w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. W piątek rano okazało się, że pogrzeb się nie odbędzie. "Jako rodzina i przyjaciele Jerzego Derfla doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, żeby Jurek jednak spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, chociaż był najskromniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Ale Jerzy po prostu na to zasługuje i stąd ta decyzja. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie do miasta i czekamy na odpowiedź. Przy boku Jerzego docelowo spocznie jego ukochana żona Jadwiga" - powiedział w rozmowie z "Faktem" Kamil Malanicz, przyjaciel kompozytora.

Nowa data pogrzebu Jerzego Derfla

W sobotę wieczorem Joanna Trzepiecińska, przyjaciółka kompozytora, poinformowała o nowej dacie pogrzebu. "Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 14 listopada 2025 roku o godz. 11:00 w kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta przy pl. Teatralnym 18 w Warszawie, po którym nastąpi odprowadzenie na cmentarz Komunalny Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. O godz. 13:00 od głównej bramy wyruszy kondukt żałobny" - napisała.