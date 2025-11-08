Andrzej Łapicki to legenda polskiej sceny i filmu. Znany z takich filmów jak "Lekarstwo na miłość", "Wszystko na sprzedaż", czy "Salto" odszedł w 2012 roku. Nie tylko jego zawodowe sukcesy przyciągały uwagę fanów jego talentu.

Kamila Łapicka była żoną Andrzeja Łapickiego. Dzieliło ich sześć dekad

Pod koniec życia Andrzej Łapicki związał się z młodszą o sześć dekad Kamilą Mścichowską. Teatrolożka z wykształcenia, po ślubie przyjęła jego nazwisko. Gdy się poznali on miał 85 a ona 25 lat. Ich relacja wzbudzała ogromne zainteresowanie. Para nie stroniła od błysku fleszy i szczerze opowiadała o swojej relacji. Ich małżeństwo trwało trzy lata aż do śmierci artysty.

Kamila Łapicka nie zrobiła kariery na nazwisku męża

Kiedy szłam spać ostatniego wieczoru, powiedział: żoneczko, taka jesteś dla mnie dobra, do jutra. Przypomniałam to sobie rano, kiedy już zostałam sama – wspominała moment jego odejścia w rozmowie z "Newsweekiem". Po śmierci męża Kamila Łapicka zniknęła. Nie robiła kariery na nazwisku znanego aktora. Nie dostała także spadku po nim.

Kamila Łapicka wyjechała z Polski. Co dziś robi?

Kamila Łapicka wyjechała z Polski. Zaczęła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2019 roku obroniła doktorat poświęcony twórczości hiszpańskiego dramatopisarza Juana Mayorgi. W 2023 roku wdowa po Andrzeju Łapickim została rezydentką Academia de España en Roma w ramach programu stypendialnego dla artystów i badaczy z Unii Europejskiej.

Jej życie zawodowe jest zarazem jej największą pasją. Z tego powodu pisze recenzje i artykuły o teatrze w języku hiszpańskim, tłumaczy dramaty oraz stara się być na bieżąco z badaniami teoretyków teatru, których podziwia: Jorge Dubattiego, Patrice’a Pavisa, José Gabriela Lópeza-Antuñano i José-Luisa Garcíi Barrientosa. Uważa się za "badaczkę uczestniczącą", jak określa to Jorge Dubatti - czytamy w notce o niej.

Nowe zdjęcie Kamili Łapickiej. Jak dziś wygląda?

Jak dziś wygląda Kamila Łapicka? Jej najnowsze zdjęcie zostało opublikowane 31 października 2025 roku. Można je znaleźć na profilu Instituto Polaco de Cultura.

Kamila Łapicka, badaczka współczesnego teatru polskiego i hiszpańskiego. Ostatni dzień warsztatów rozpoczął się krótkim wykładem Kamili Łapickiej o Piotrze Tomaszuku i Teatrze Wierszalin. Studenci pracowali nad nowym dramatem Tomaszuka "Mozaika term", przetłumaczonym przez Paulę Blanco Barnés - napisano pod zdjęciem. Kamila Łapicka zmieniła fryzurę i nosi okulary.