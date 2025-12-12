Aktorką, o której mowa, jest Barbara Dziekan. Swoją przygodę ze sceną i filmem zaczęła w 1974 roku. To wtedy zagrała w "Klubie kawalerów Michała Bałuckiego w reżyserii Jana Kwapisza.

Grała u Barei. Kim jest Barbara Dziekan?

Barbara Dziekan jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Do dziś jest tam profesorem nadzwyczajnym.

Aktorka występowała na deskach wielu teatrów. Można ją było oglądać m.in. w takich teatrach jak:

Nowy w Łodzi

Narodowy, Ateneum, Komedia, Studio, Powszechny w Warszawie

Muzyczny w Gdyni

Polski w Szczecinie

Pyynikki Summer Theatre w Tampere.

Nie tylko Bareja. W jakich filmach Kieślowskiego grała Barbara Dziekan?

Barbara Dziekan pojawiała się także na srebrnym ekranie. Często można ją było zobaczyć w drugoplanowych rolach oraz epizodach. Zagrała m.in. w kultowej produkcji Stanisława Barei, czyli serialu "Zmiennicy". Można ją było również zobaczyć w filamch Krzysztofa Kieślowskiego m.in. "Krótki film o zabijaniu", "Dekalog V", "Trzy kolory: Biały". Grała również w takich serialach jak "Adam i Ewa", "Klub szalonych dziewic", czy "Singielka".

Kto pisał piosenki dla Barbary Dziekan?

Mało, kto wie, że Barbara Dziekan spełniała się również jako piosenkarka. Piosenki dla niej pisała słynna autorka tekstów, czyli Agnieszka Osiecka. Stworzyła dla niej 24 piosenki. Utwory, które napisała złożyły się na recital Barbary Dziekan zatytułowany "Ulica japońskiej wiśni".

A po śmierci Agnieszki przy­go­to­wa­li­śmy kon­cert "Nie żałuję" z muzyką Jerzego Sata­now­skiego w Teatrze Ate­lier w Sopo­cie. Tak naprawdę ten spek­takl był przy­go­to­wany na otwar­cie tej sceny. I tam wystę­po­wa­łam, ale także w innych miej­scach w kraju. Śpie­wa­łam tylko pio­senki Agnieszki. Reci­tal robił furorę. Pre­zen­to­wa­łam go kilka lat - opowiadała Dziekan w jednym z wywiadów.