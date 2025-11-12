W jakich filmach grała Katarzyna Figura?

Katarzyna Figura to aktorka, którą wielu Polaków uwielbia za role w takich filmach jak "Kingsajz", "Pociąg do Hollywood", "Zemsta" czy "Żurek". Swoją karierę aktorka rozpoczynała od epizodycznych ról w filmach Krzysztofa Kieślowskiego oraz Wojciecha Jerzego Hasa.

Katarzyna Figura zagrał Rysię. Jak dostała rolę w "Kilerze"?

Polacy pokochali ją także za rolę Rysi "Gabrysi" Siarzewskiej, w którą wcieliła się w komediach Juliusza Machulskiego "Kiler" oraz "Kiler-ów 2-óch". Aktorka często podkreśla, że to jej ukochane wcielenie. Podczas spotkania w ramach 4. Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych opowiedziała, jak dostała tę rolę.

Okazuje się, że Juliusz Machulski nie od razu widział ją w roli zwariowanej żony "Siary", w którego wcielał się Janusz Rewiński. Wcześniej reżyser namawiał kilka innych aktorek, ale żadna z nich się nie zgodziła. Zadzwonił do mnie i mówi: „Słuchaj Kasia, robię teraz taki film gangsterski i jest tam rola, bardzo mała, (...) taka kiczowata. Bierzesz to?” - wspominała Katarzyna Figura. Nie odmówiła i tak zapisała się w historii polskiego kina i sercach Polaków.

"Kiler". O czym jest ten film?

Komedia "Kiler" to film w reżyserii Juliusza Machulskiego. Premiera odbyła się w 1997 roku na podstawie scenariusza Piotra Wereśniaka. Bohaterem jest taksówkarz Jerzy Kiler. Pewnego dnia zostaje przypadkowo wzięty za płatnego zabójcę o pseudonimie Kiler. Niefortunna pomyłka doprowadza do serii nieszczęść. Jerzy Kiler trafia do więzienia.

Tam przypadkowo zabija jednego ze współwięźniów, co budzi jeszcze większe uznanie i szacunek wśród osadzonych. To nie koniec jego problemów. Podczas transportu zostaje odbity przez jednego ze swoich zleceniodawców – mafijnego bossa Siarę, który ma dla Kilera kolejne zlecenie. Oprócz Katarzyny Figury w filmie "Kiler" zagrali: