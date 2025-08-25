"Akademia Pana Kleksa" to film nakręcony na podstawie książki Jana Brzechwy o tym samym tytule. Tę kultową produkcję czasów PRL zrealizowano w 1983 roku. Reżyserem był Krzysztof Gradowski a muzykę do tego filmu skomponował Andrzej Korzyński.

"Akademia Pana Kleksa". O czym jest ten film?

Zarówno książka, jak i film "Akademia Pana Kleksa" opowiada historię dwunastoletniego, niesfornego, rudego Adasia Niezgódki, który zostaje umieszczony w tytułowej akademii wraz z dwudziestoma trzema innymi chłopcami. Imiona wszystkich zaczynają się na literę A. Opiekuje się nimi pan Kleks z pomocą Mateusza – uczonego szpaka, który wymawia jedynie końcówki wyrazów.

Spokojne życie Akademii zostaje zakłócone przez intrygę złego fryzjera Filipa Golarza, który podsuwa uczniom własnoręcznie stworzoną mechaniczną lalkę, Adolfa[3]. Adolf sieje zamęt w Akademii i infiltruje strych (do którego wstęp jest zakazany), wydatnie osłabiając moc nauczyciela. Pan Kleks zmuszony jest rozmontować Adolfa, w wyniku czego Filip atakuje Akademię i doprowadza do jej rozpadu. Pan Kleks w odwecie zamienia Filipa w guzik, który podnosi Adaś. Wówczas szpak Mateusz zamienia się w pisarza Jana Brzechwę, który daje Adasiowi nadzieję na ponowne spotkanie z panem Kleksem.

"Akademia Pana Kleksa". Kto grał w tej kultowej produkcji?

W główną rolę w tej kultowej produkcji czasów PRL wcielił się Piotr Fronczewski. Oprócz niego wystąpiła w tym filmie plejada polskich gwiazd. Wśród nich byli m.in.

Sławomir Wronka – Adaś Niezgódka

Leon Niemczyk – Golarz Filip

Adam Probosz – szpak Mateusz (głos) / książę Mateusz

Bronisław Pawlik – król Bronisław

ech Ordon – doktor Dolittle

Jolanta Żółkowska – Królowa Śniegu

Henryk Bista – Dziadek do Orzechów

Alicja Jachiewicz – królowa

Wiesław Michnikowski – doktor Paj-Chi-Wo

Zbigniew Buczkowski – Alojzy Bąbel / dowódca straży / łowca ptaków

Robert Pluciński – mechaniczna lalka Adolf

Irena Karel – Królowa Lalek

Zdzisława Sośnicka – Smutna Księżniczka

To nie Piotr Fronczewski miał być panem Kleksem

Piotr Fronczewski, który wcielił się w pana Kleksa stworzył w tej kultowej produkcji czasów PRL postać kultową. Wiele osób nie wyobraża sobie, by tę postać mógł zagrać inny aktor. Tymczasem to nie Fronczewski miał być pierwszym wyborem reżysera. Okazuje się, że początkowo Krzysztof Gradowski widział w tej roli Jana Kobuszewskiego. Aktor nie zdecydował się na udział w tym projekcie ze względu na problemy ze zdrowiem.