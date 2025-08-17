Marek Perepeczko był gwiazdą serialu "Janosik". Wcielił się w główną postać i to dzięki tej kreacji zyskał ogromną popularność. Widzowie a zwłaszcza kobiety uwielbiały oglądać przygody dzielnego rozbójnika, który zabierał bogatym i dawał biednym.

Marek Perepeczko był gwiazdą "Janosika". Gdzie kręcono serial?

Serial "Janosik" to produkcja, którą wyreżyserował Jerzy Passendorfer. Produkcja powstawała przez trzy lata i uwieczniona została na 80 km taśmy filmowej. Zdjęcia do serialu "Janosik" powstawały m.in.

w rezerwacie przyrody Przełom Białki pod Krempachami koło Nowej Białej

w Dolinie Chochołowskiej

w zamku w Pieskowej Skale

w Pradze, gdzie powstała "grająca" w serialu grota skalna.

Marek Perepeczko idealnie pasował do roli Janosika

Reżyser od razu wiedział, że to właśnie Marek Perepeczko będzie idealnie pasował do roli tytułowego bohatera, czyli Janosika. Od razu widziałem w tej postaci Marka, którego doświadczenie aktorskie, a zwłaszcza warunki zewnętrzne predestynują do tego typu ról. (...) Dzięki niemu Janosik był bohaterem myślącym, świadomym, a nie awanturnikiem - mówił w jednym z wywiadów.

Ekipa "Janosika" nie lubiła Perepeczki. Chodził o alkohol i romanse

Ekipie, która realizowała "Janosika" zachowanie Perepeczki nie przypadło jednak do gustu. Nie lubili go, bo stronił od alkoholu i imprez po zakończonych zdjęciach. W wolnych chwilach wolał powtarzać swoje kwestie a nie się bawić, czy romansować na planie.

Widziałam, jak zazdrośni koledzy odsuwali się od niego, bo... nie upijał się, nie romansował, bo był ze mną szczęśliwy. Największe pretensje o nieobecność podczas imprez miał do niego Witold Pyrkosz, wtedy właśnie zaczął się nasz konflikt. Można powiedzieć, że poszło o wódkę, bo Marek nie pił w ogóle – mówiła w rozmowie z "Super Expressem” żona nieżyjącego już aktora, Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

Zbyt przystojny do tej roli? Marek Perepeczko walczył o rolę Janosika

Ekipa "Janosika" uważała też, że Marek Perepeczko jest zbyt przystojny do tej roli. Chcieli wyrzucić Marka z serialu. Dziś trudno w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Na jego miejsce szykowano już innego aktora – Czesława Jaroszyńskiego. Marek czuł ogromną presję, ale nie poddawał się i walczył o swój pomysł na Janosika- mówiła jego żona. Na szczęście obronił go sam reżyser a Perepeczko stworzył dzięki temu niezapomnianą rolę.