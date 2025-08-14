Marek Kondrat to aktor, który zagrał w wielu znanych i cenionych produkcjach filmowych. Na swoim koncie ma role w takich filmach jak "C.K. Dezerterzy", "Dzień świra", "Pułkownik Kwiatkowski" czy "Zaklęte rewiry".

Ten ostatni film to produkcja, która przyniosła aktorowi sławę i rozgłos. Otrzymał za występ w niej nagrodę aktorską na MFF w Panamie.

Ten film przyniósł rozgłos Markowi Kondratowi. O czym są "Zaklęte rewiry"?

“Zaklęte rewiry” to produkcja wyreżyserowana przez Janusza Majewskiego. Film powstał w 1975 roku na podstawie powieści autorstwa Tadeusza Kurtyki vel Henryka Worcella, która nosi ten sam tytuł. "Zaklęte rewiry" są historią Romana Boryczko, którego zagrał właśnie Marek Kondrat. Młody mężczyzna rozpoczyna pracę w restauracji i w ten sposób zaczyna wchodzić w dorosłość.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. XX wieku. To czas wyraźnych podziałów klasowych, w którym młody człowiek nie ma zbyt łatwo. "Zaklęte rewiry" to film, który wciąż jest aktualny.

Marek Kondrat zagrał Romana Boryczko. Kto jeszcze wystąpił w "Zaklętych rewirach"?

W główną rolę wcielał się Marek Kondrat. W filmie "Zaklęte rewiry" można było zobaczyć także wielu innych uznanych i cenionych aktorów. Wśród nich byli m.in.:

Roman Wilhelmi - Robert Fornalski

Roman Skamene - Fryc

Stanisława Celińska - Hela

Joanna Kasperska - Paulina

Czesław Wołłejko - Baron Humaniewski

Zdzisław Maklakiewicz - kelner Grela

"Zaklęte rewiry" to kultowy film czasów PRL. Dlaczego nie powstał w Polsce?

Akcja filmu "Zaklęte rewiry", który przyniósł rozgłos Markowi Kondratowi, dzieje się w ekskluzywnej restauracji hotelu "Pacyfik". Zdjęcia nie były kręcone jednak w żadnym lokalu gastronomicznym w Polsce. Restaurację z filmu "Zaklęte rewiry" powstały w Miejskim Domu Reprezentacyjnym w Pradze.

Pierwotny plan był taki, by zdjęcia powstały w krakowskim Grand Hotelu. Miejsce to jednak nie spełniało warunków. Nie można było stworzyć w nim eleganckiej restauracji z lat 30. XX wieku. Realizacja zdjęć w Czechosłowacji nie była jednak problemem.

Film "Zaklęte rewiry" był produkcją, która powstała w koprodukcji polsko-czechosłowackiej. Zdjęcia zrealizował czeski operator Miroslav Ondříček. Za montaż odpowiadała Elżbieta Kurkowska. Scenariusz napisał z kolei Pavel Hajný. Film "Zaklęte rewiry" miał też czeski tytuł. Brzmiał on "Dvojí svět hotelu Pacifik".