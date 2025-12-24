Maria Czubaszek napisała wiele felietonów, tekstów satyrycznych i skeczy. Prowadziła też wiele audycji radiowych. Jej teksty były m.in. w "Ilustrowanym Magazynie Autorów" czy w "Powtórce z rozrywki". Pisała też dialogi do filmów, np. "Filip z konopi" i "Murmurando". Współtworzyła również scenariusze do seriali "Psie serce", "Na Wspólnej" oraz "Brzydula".

Maria Czubaszek pisała także piosenki, m.in. do muzyki Andrzeja Dąbrowskiego, Janusza Komana, Jerzego Miliana, Zbigniewa Namysłowskiego, Ryszarda Poznakowskiego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego. No i oczywiście do muzyki swojego męża, jazzmana Wojciecha Karolaka. Piosenki z jej tekstami śpiewali m.in. Alibabki, Ewa Bem, Andrzej Dąbrowski, Ewa Kuklińska, Grażyna Łobaszewska, Krystyna Prońko, Ryszard Rynkowski.

Maria Czubaszek o małżeństwie

Maria Czubaszek i Wojciech Karolak pobrali się w 1976 roku i byli razem do jej śmierci w 2016 r. "Absolutnie zgadzam się z zasłyszaną gdzieś tezą, że »mężczyzna potrzebny jest kobiecie, jak rybie narty«. Mówię tak, chociaż sama mam męża i biorąc pod uwagę mój wiek, zapewne będzie to już ostatni. I uważam, że powinniśmy się kochać, bo inaczej byśmy się pozabijali. Choć do miłości nie zawsze jest potrzebna druga osoba w pobliżu. Czasem nawet jest lepiej, gdy jej nie ma w okolicy" – powiedziała Maria Czubaszek.

Od zazdrości do przyjaźni

Maria Czubaszek przyjaźniła się z wokalistką Ewą Bem. Jak się okazuje, Bem jako nastolatka podkochiwała się w Wojciechu Karolaku, który był znajomym jej mamy. Bywał u niej ze swoją pierwszą żoną.

Kilka dni przed poznaniem Marii Czubaszek Ewa Bem dostała od Tomasza Karolaka pierwszą piosenkę. Okazało się, że tekst do hitu "Miłość jest jak niedziela" napisała nowa ukochana kompozytora. "Trochę się zjeżyłam, bo wiadomo, że jak narzeczona, to będzie pisała już wszystkie teksty do muzyki Karolaka. Ta pierwsza piosenka jednak tak mi się spodobała, że od razu zakochałam się również w Marysi i w jej stylu pisania" – powiedziała piosenkarka w jednym z wywiadów.

"Była to ogromnie przyjazna mi dusza. Zaśpiewałam mnóstwo jej tekstów. Wszystkie kochałam, wszystkie były bez najmniejszego nadęcia, bez potrzeby ujawniania wielkiego talentu poetyckiego. Ona trafiała w sedno. Jak śpiewam jej piosenki na scenie, to zawsze zapowiadam, że autorką tekstu jest królowa tekstów damsko-męskich. Potrafiła te sprawy damsko-męskie w różnych ujęciach cudownie ocenić, skomentować" – powiedziała Ewa Bem w jednym z wywiadów.

Historia piosenki "Wyszłam za mąż, zaraz wracam"

Piosenka "Wyszłam za mąż zaraz wraca"" powstała – jak wspominała Maria Czubaszek – „do jakiegoś programu telewizyjnego". "Muzykę miał pisać Jerzy Andrzej Marek, ale zadzwoniłam do telewizji i powiedziałam, że Wojtek przez pomyłkę już skomponował. I tak zostało. W tym programie zaśpiewała Krysia Sienkiewicz" – mówiła Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem.

To piosenka napisana na przekór tym wszystkim marzeniom, zwłaszcza kobiet, że ślub to jest raz do końca życia. A ja zawsze byłam większą optymistką. Wydawało mi się, że to nie jest dożywocie i że zawsze jest szansa, że się jakoś człowiek z tego wywinie. Było to oczywiście żartobliwe. Pisałam to przed swoim ślubem. Nie udało mi się wrócić szybko i się zagnieździłam w tym małżeństwie – powiedziała Maria Czubaszek w programie TVP "Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju".

"Wesolutko o rozwodzie"

Kto mógłby tak radośnie i wesolutko powiedzieć o takim nieszczęściu, jakim jest rozwód? – pytała retorycznie Ewa Bem w Polskim Radiu, gdy opowiadała o „Wyszłam za mąż zaraz wracam. Ewa Bem zastrzegła, że piosenka "Wyszłam za mąż, zaraz wracam" nie odnosiła się do jej życia prywatnego. - To się po prostu tak zbiegło. Przy okazji Maria Czubaszek trochę wcześniej czy trochę później brała ślub z Wojciechem Karolakiem. To była więc taka nasza wspólna robota - powiedziała piosenkarka.

Ewa Bem była wtedy niedługo po rozwodzie z basistą Tomaszem Gorgoszem. "To małżeństwo było króciutkie. Mąż mnie nie rozczarował, bo czułam, że i tak nie uda się nam utrzymać tego związku. Żyliśmy w rozjazdach. Później ja przyjechałam do Polski, a on dalej jeździł po świecie" - powiedziała wokalistka „Vivie!". W 1997 roku w programie "Szansa na sukces" "Wyszłam za mąż, zaraz wracam" zaśpiewała Katarzyna Cerekwicka. Program wygrała i tak zaczęła się jej kariera.