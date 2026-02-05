Kalina Jędrusik była gwiazdą Kabaretu Starszych Panów. Nazywana była "koniecznym elementem" Kabaretu Starszych Panów. Dla niej współpraca z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim była przełomem w karierze. Dała jej ogromną popularność i ugruntowała wizerunek symbolu seksu. Pamiętasz jej piosenki? Sprawdź się w naszym quizie.

Przejdź do quizu