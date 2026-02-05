Wojciech Machulski jest rzecznikiem prasowy Konfederacji. Przejął tę funkcję po 15-miesięcznym wakacie, gdy Ewa Zajączkowska-Hernik zrezygnowała z tej posady. Wcześniej syn legendarnego aktora Jana Machulskiego był rzecznikiem kampanii Sławomira Mentzena w ramach wyborów prezydenckich.

Syn Jana Machulskiego udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu, w którym wspominał swojego ojca, zmarłego w 2008 r. Dziennikarz zapytał go, czy kiedykolwiek myślał o podążaniu śladami swoich rodziców. Matką Wojciecha Machulskiego, urodzony w 2003 r. jest aktorka Agnieszka Zduńczyk. Jan Machulski został ojcem Wojciecha Machulskiego w wieku 75 lat.

Jan Machulski marzył, żeby syn został artystą

Wojciech Machulski przyznał, że rozważał karierę aktorską, ponieważ branża filmowa była nieustannie obecna w jego życiu dzięki rodzicom. "Myślałem na samym początku, bo ten film był obecny w moim domu od samego początku, szczególnie właśnie dopóki żył jeszcze ojciec" - powiedział. Okazało się, że Jan Machulski miał wobec syna zupełnie inne plany niż kariera aktorska - chciał, aby Wojciech został pisarzem. "On też marzył o tym, żebym zrobił jakąś karierę, ale niekoniecznie w aktorstwie. Marzył na przykład, żebym został pisarzem" - powiedział. "Miał dwa życzenia. Otóż chciał, żebym został wielkim człowiekiem i drugie, żeby o nim nie zapomniał" - dodał Wojciech Machulski.

Syn Jana Machulskiego - zaufany człowiek Sławomira Mentzena

Wojciech Machulski jako absolwent prestiżowej Szkoły Głównej Handlowej, błyskawicznie wspiął się na szczyty w Konfederacji. Zaczynał jako zaufany człowiek Janusza Korwin-Mikkego, a dziś jest prawą ręką Sławomira Mentzena i był twarzą jego kampanii prezydenckiej. Dla wielu fanów twórczości "Kwinty", ten wybór to szok i policzek wymierzony liberalnemu, artystycznemu dziedzictwu słynnej rodziny. Wojciech Machulski na początku stycznia 2026 r. został nowym rzecznikiem prasowym Konfederacji, decyzję podjęła Rada Liderów ugrupowania - poinformowali w środę politycy Konfederacji.