Na początku listopada Lech Wałęsa trafił do szpitala. W rozmowie z "Super Expressem" jego współpracownik Marek Kaczmar poinformował, że jest to związane z wizytą byłego prezydenta w USA i ma charakter profilaktycznej kontroli.

Operacje Lecha Wałęsy

Wałęsa od lat mierzy się z problemami zdrowotnymi. W lipcu ubiegłego roku 82-latek przeszedł operację barku. Wcześniej miał także wszczepiony rozrusznik serca. Były prezydent zmaga się również z cukrzycą. 3 lutego na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które wywołało ogromne poruszenie. Widzimy na nim polityka siedzącego na wózku inwalidzkim.

To zdjęcie Lecha Wałęsy zaszokowało

Lech Wałęsa od jakiegoś czasu przebywa w Waszyngtonie. 3 lutego wrzucił także kilka zdjęć spod Białego Domu i poinformował, że już niedługo odbędzie "ważne spotkania". Lech Wałęsa pokazał m.in. zdjęcie z Kapitolu Stanów Zjednoczonych. Polityk ubrany w niebieską koszulę z napisem "Solidarność", wizerunkiem Maryi i ukraińską flagą zapozował w ogromnym holu budynku. Z ujęcia można wywnioskować, że 82-latek porusza się na wózku inwalidzkim. Zmartwieni zwolennicy Wałęsy zasypali go słowami wsparcia. "Zdrowia, zdrowia, nade wszystko zdrowia", "Wszystkiego dobrego panie prezydencie. Najważniejsze zdrowie", "Mam nadzieję, że wszystko u pana w porządku" - pisali.