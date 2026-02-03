Maryla Rodowicz znana z takich przebojów jak "Niech żyje bal" czy "Małgośka" oraz "Sing sing" była gościem podcastu Katarzyny Nosowskiej "Bliskoznaczni". Piosenkarka została zapytana o konflikty z innymi artystami.

Maryla Rodowicz ma "kosę" z Krystyną Prońko

Maryla Rodowicz wyznała, że w jej karierze nie brakowało takowych. Gdy została zapytana o to, czy ma z kimś "kosę", nie gryzła się w język i powiedziała, że z Krystyną Prońko. Jej wypowiedź obiegła media.

Krystyna Prońko odpowiada Maryli Rodowicz

Jak na słowa koleżanki po fachu zareagowała Krystyna Prońko? W rozmowie z portalem Plotek autorka przeboju "Jesteś lekiem na całe zło", skomentowała słowa Maryli Rodowicz krótko, ale dobitnie.

"Żywi się skandalami"

Jeśli pani Maryla tak uważa, to pewnie dla niej jest, dla mnie nie- stwierdziła Prońko. Z mojej strony nie [ma konfliktu - przyp. red], a jeśli pani Maryla żywi się skandalami, to jej prywatna sprawa - dodała. Czy będzie riposta Maryli Rodowicz na te słowa? "Czas pokaże" - cytując klasyka.