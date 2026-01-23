Komediowa trylogia o Kargulach i Pawlakach bawi nadal do łez. Pamiętacie "Kochaj albo rzuć"? Sprawdźcie, jak dobrze i koniecznie obejrzyjcie jeszcze raz. To był bardzo ciekawy i prześmieszny film. Doskonale poprawia humor. Każdy dialog to perełka.

