Tomasz Stockinger dziś kojarzony jest głównie z rolą Pawła Lubicza z serialu "Klan". Przed laty aktor grał amantów w wielu polskich filmach. Można go było zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak "Lata dwudzieste... lata trzydzieste..." czy serial "Dom".

Tomasz Stockinger grał w "Znachorze"

Ogromną popularność i uznanie przyniosła mu rola hrabi Leszka Czyńskiego w filmie "Znachor". Aktor był gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski". Prowadzący zapytał Tomasza Stockingera, czy jego relacja z Anną Dymną na planie tej kultowej produkcji PRL, miała charakter czysto zawodowy.

Czy aktor miał romans z Anną Dymną?

Nie. Domyślam się, o co ci chodzi. Bardzo się lubiliśmy, bardzo się sobie podobaliśmy i bardzo dobrze nam szło całowanie. Okazało się, że to może być nie tylko wzruszające i wykonywanie zawodu, ale to może być także przyjemność do tego stopnia, ponieważ z reguły robiliśmy nie więcej niż trzy duble, to prosiliśmy jeszcze o kolejną próbę, żeby lepiej przygotować się do ujęcia. (...) Pamiętam, że myśmy z Anią prosili reżysera, czyli Hoffmana, czy możemy jeszcze jedną próbę zrobić - wyznał Tomasz Stockinger.

Z kim jeszcze flirtował Tomasz Stockinger?

Przyznał, że Anna Dymna nie była jedyną aktorką, z którą współpracował, i z którą łączyło go coś więcej, niż gra aktorska. Wspomniał o Ewie Kuklińskiej. To był pewien rodzaj flirtu- stwierdził.