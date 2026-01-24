W czasach, gdy powstała ta, piosenka Beata Kozidrak chodziła do liceum w Lublinie. Jak opowiada, tekst napisała na lekcji języka polskiego. Licealistce, zafascynowanej muzyką i śpiewaniem, zapewne dłużył się czas w szkole. Muzykę do tekstu skomponował starszy brat Beaty, Jarek. Stało się to podczas nudnego wykładu. „Pod nosem nuciłem sobie dopiero co usłyszane "We are the champions" Queen i w takich okolicznościach narodziła się melodia do "Piechotą do lata". Zagrałem ją Beacie na gitarze, a ona bardzo szybko napisała tekst" – wspominał po latach w wywiadzie Jarosław Kozidrak.

Wszyscy Polacy znają jej książki. Jedna do dziś jest szkolną lekturą
Wszyscy Polacy znają jej książki. Jedna do dziś jest szkolną lekturą

Zobacz również

Muzykujące rodzeństwo zakłada zespół

Beata Kozidrak była najmłodszą z trójki rodzeństwa. Jarek, Mariola i Beata wszyscy byli zafascynowani muzyką. Razem grali i śpiewali, inspirowali się wzajemnie. Podczas nauki w III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie Beata Kozidrak śpiewała w chórze szkolnym oraz zespołach Meloman i Fobos. Wspólnie z bratem Jarosławem występowała w lokalnych domach kultury i klubach studenckich, a także na szkolnych juwenaliach.

Reklama
Jeden aktor odmówił, drugi zaginął. Ostatecznie Stanisława Anioła zagrał Roman Wilhelmi
Jeden aktor odmówił, drugi zaginął. Ostatecznie Stanisława Anioła zagrał Roman Wilhelmi

Zobacz również

Trwa ładowanie wpisu

W pewnym momencie do zespołu dołączył Andrzej Pietras oraz gitarzysta Marek Winiarski. Na początku 1978 r. utworzyli zespół Bajm. Nazwa Bajm nie jest przypadkowa – wzięła się z połączenia pierwszych liter imion osób, które założyły zespół – Beaty, Andrzeja, Jarosława i Marka. Pomysłodawczynią nazwy była siostra Andrzeja Pietrasa. Tak samo powstała nazwa szwedzkiego zespołu ABBA.

Zbigniew Hołdys w żałobie. Stracił bliską osobę
Zbigniew Hołdys w żałobie. Stracił bliską osobę

Zobacz również

"Piechotą do lata" - sensacja w Opolu

Nowy zespół wysłał piosenkę "Piechotą do lata" na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w 1978 roku. Utwór zakwalifikował się do koncertu "Debiuty". Bajm zajął ostatecznie II miejsce, ale stało się coś ważniejszego. Publiczność oszalała na punkcie Bajmu. Grupa z Lublina stała się sensacją.

Utwór "Piechotą do lata" brzmiał ze wszystkich radioodbiorników, a zespół zaczął koncertować. Beata Kozidrak na scenie prezentowała kreacje, które tworzyła sama, dzięki lekcjom szycia, które dała jej mama.

Jego książki do dziś uchodzą za bestsellery. 'Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni'
Jego książki do dziś uchodzą za bestsellery. "Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni"

Zobacz również

Wiele działo się tak w życiu artystycznym przyszłej diwy, jak i prywatnym. 9 czerwca 1979 r. poślubiła Andrzeja Pietrasa, a w 1981 r. urodziła się pierwsza z ich dwóch córek. Po latach, w 2016 r. małżonkowie się rozwiedli.

Wpadka Krystyny Loski. Tego widzowie mieli nie zobaczyć
Wpadka Krystyny Loski. Tego widzowie mieli nie zobaczyć

Zobacz również

Co ciekawe utwór "Piechotą do lata" nie znalazł się na pierwszej, wydanej w 1983 r. płycie zatytułowanej po prostu "Bajm". Były tam za to takie przeboje jak "Józek, nie daruję ci tej nocy" czy "Nie ma wody na pustyni".