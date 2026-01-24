W czasach, gdy powstała ta, piosenka Beata Kozidrak chodziła do liceum w Lublinie. Jak opowiada, tekst napisała na lekcji języka polskiego. Licealistce, zafascynowanej muzyką i śpiewaniem, zapewne dłużył się czas w szkole. Muzykę do tekstu skomponował starszy brat Beaty, Jarek. Stało się to podczas nudnego wykładu. „Pod nosem nuciłem sobie dopiero co usłyszane "We are the champions" Queen i w takich okolicznościach narodziła się melodia do "Piechotą do lata". Zagrałem ją Beacie na gitarze, a ona bardzo szybko napisała tekst" – wspominał po latach w wywiadzie Jarosław Kozidrak.

Muzykujące rodzeństwo zakłada zespół

Beata Kozidrak była najmłodszą z trójki rodzeństwa. Jarek, Mariola i Beata wszyscy byli zafascynowani muzyką. Razem grali i śpiewali, inspirowali się wzajemnie. Podczas nauki w III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie Beata Kozidrak śpiewała w chórze szkolnym oraz zespołach Meloman i Fobos. Wspólnie z bratem Jarosławem występowała w lokalnych domach kultury i klubach studenckich, a także na szkolnych juwenaliach.

W pewnym momencie do zespołu dołączył Andrzej Pietras oraz gitarzysta Marek Winiarski. Na początku 1978 r. utworzyli zespół Bajm. Nazwa Bajm nie jest przypadkowa – wzięła się z połączenia pierwszych liter imion osób, które założyły zespół – Beaty, Andrzeja, Jarosława i Marka. Pomysłodawczynią nazwy była siostra Andrzeja Pietrasa. Tak samo powstała nazwa szwedzkiego zespołu ABBA.

"Piechotą do lata" - sensacja w Opolu

Nowy zespół wysłał piosenkę "Piechotą do lata" na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w 1978 roku. Utwór zakwalifikował się do koncertu "Debiuty". Bajm zajął ostatecznie II miejsce, ale stało się coś ważniejszego. Publiczność oszalała na punkcie Bajmu. Grupa z Lublina stała się sensacją.

Utwór "Piechotą do lata" brzmiał ze wszystkich radioodbiorników, a zespół zaczął koncertować. Beata Kozidrak na scenie prezentowała kreacje, które tworzyła sama, dzięki lekcjom szycia, które dała jej mama.

Wiele działo się tak w życiu artystycznym przyszłej diwy, jak i prywatnym. 9 czerwca 1979 r. poślubiła Andrzeja Pietrasa, a w 1981 r. urodziła się pierwsza z ich dwóch córek. Po latach, w 2016 r. małżonkowie się rozwiedli.

Co ciekawe utwór "Piechotą do lata" nie znalazł się na pierwszej, wydanej w 1983 r. płycie zatytułowanej po prostu "Bajm". Były tam za to takie przeboje jak "Józek, nie daruję ci tej nocy" czy "Nie ma wody na pustyni".