W książkach tej autorki zaczytywały się przez lata kolejne pokolenia małych Polaków. Pisywała również dla tych nieco starszych. Maria Krüger, bo o niej mowa, to pisarka, która popularność zdobyła w czasach PRL.

Kim była Maria Krüger?

Maria Krüger była autorką poczytnych książek dla dzieci, ale także dla młodzieży. Pisarka urodziła się 6 września 1904 w Warszawie. Gdyby żyła obchodziłaby właśnie 122. urodziny. Maria Krüger była córką Edmunda Krügera i Anieli Pauliny z Dobosiewiczów. Jej starszą siostrą była Halina Bielińska, polska reżyserka filmowa.

Maria Krüger ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym UW oraz na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Zanim została znaną pisarką dla dzieci i młodzieży, pracowała jako ekonomistka. Debiutowała w piśmie dla dzieci "Płomyczek". Jej twórczość publikował także "Świerszczyk", "Płomyk" oraz przedwojenne pisma: "Dziatwa", "Słonko" i "Poranek".

Kiedy Maria Krüger zaczęła pisać książki?

Pisarka w czasie wojny uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Po wojnie podjęła pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pod koniec lat 40. Maria Krüger pracowała w Konsulacie Polskim w Bernie. Gdy wróciła do Polski przez rok prowadziła teatr lalkowy w Rabce. W latach 1950-1952 prowadziła redakcję audycji dla kobiet w Polskim Radiu a w latach 1955–1956 pracowała w TVP. To ona wymyśliła kultową audycję dla dzieci telewizji czasów PRL. Był nią "Miś z okienka".

Ta książka Marii Krüger wciąż jest szkolną lekturą

Książka, która do dziś jest szkolną lekturą i którą napisała Maria Krüger, jest "Karolcia". Powstałą w 1959 roku i przetłumaczono ją na kilka języków. Do dziś zaczytują się w niej kolejne pokolenia polskich dzieci.

Maria Maria Krüger napisała również drugą część tej książki pod tytułem "Witaj Karolciu!". Choć w 2008 roku rozpoczęto ekranizację tej szkolnej lektury, nie została ukończona. Młodzi Polacy zaczytywali się w jej utworach takich jak:

Klimek i Klementynka

Apolejka i jej osiołek

Serce dzwonu

Odpowiednia dziewczyna

Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć!

Godzina pąsowej róży

Ta ostatnia, czyli "Godzina pąsowej róży" była jej najbardziej znaną powieścią dla młodzieży. Książka ta doczekała się adaptacji filmowej i radiowej. Film był hitem wśród nastolatek. Zagrały w nim takie gwiazdy kina czasów PRL jak Elżbieta Czyżewska, Lucyna Winnicka, Barbara Ludwiżanka. Maria Krüger zmarła 13 sierpnia 1999 roku. Pochowana jest wraz z rodzicami i siostrą na warszawskich Powązkach.