W jego książkach zaczytywały się i nadal zaczytują kolejne pokolenia Polaków. Marek Hłasko, bo o nim mowa, do dziś uchodzi za jednego z kultowych i ciekawych polskich autorów, który tworzył w czasach PRL.

Kim był Marek Hłasko?

Marek Hłasko, który był autorem takich książek jak "Pierwszy krok w chmurach", czy "Palcie ryż każdego dnia" urodził się 14 stycznia 1934 roku w Warszawie. Gdyby żył obchodziłby właśnie 92. urodziny.

Marek Hłasko był synem Macieja i Marii Hłasko. Jego ojciec był urzędnikiem państwowym. Niestety małżeństwo rodziców pisarza nie przetrwało próby czasu. Para rozwiodła się w 1937 roku. Mały Marek podczas II wojny światowej mieszkał z matką.

Tak sam o sobie mówił Marek Hłasko

Pisać zaczął po wojnie. Mówił, że stanowi "produkt czasu wojny, głodu i terroru". To, co przeżył w tym czasie, odbiło się na jego twórczości. Nie potrafię wymyślić opowiadania, które nie kończyłoby się śmiercią, katastrofą, samobójstwem czy też więzieniem. Nie ma w tym żadnej pozy na silnego człowieka, o co posądzają mnie niektórzy - wyznał swego czasu.

Marek Hłasko wraz z matką mieszkał nie tylko w Warszawie, ale również w Częstochowie, Chorzowie, Białymstoku oraz Wrocławiu. Choć chodził do szkoły średniej, ale jej nie skończył. We Wrocławiu pracował w stoczni. Był również kierowcą ciężarówki. Po godzinach pisał.

Do kogo porównywany był Marek Hłasko?

Jego debiutem literackim było opowiadania "Pierwszy krok w chmurach". Wydano je w 1955 roku, ale dopiero rok później zrobiło się o nich głośno.

Stał się naszym głosem, naszym Jamesem Deanem, Elvisem Presleyem - nikt nie miał takiego wpływu na młodzież. Chwytaliśmy za pióra, każdy chciał być Hłaską - mówił Henryk Grynberg. Spod pióra Marka Hłaski wyszły takie książki jak:

"Ósmy dzień tygodnia"

"Palcie ryż każdego dnia"

"Pętla"

"Baza Sokołowska"

"Następny do raju"

"Cmentarze"

"Wszyscy byli odwróceni"

"Piękni dwudziestoletni"

"Baza ludzi umarłych".

Ten bestseller Marka Hłaski został zekranizowany

Ta ostatnia powieść, czyli "Baza ludzi umarłych" została zekranizowana. Marek Hłasko był współautorem scenariusza. Pod koniec lat 50. a dokładnie w 1958 roku postanowił opuścić Polskę. Wyjechał do Paryża, potem mieszkał też w Niemczech, Izraelu oraz Stanach Zjednoczonych.

Co wyryto na grobie Marka Hłaski?

Marek Hłasko odszedł 14 czerwca 1969 w niemieckim Wiesbaden. Powodem jego śmierci było przedawkowanie leków. Jego prochy sprowadzono do Polski w 1975 roku. Marek Hłasko został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Matka pisarza zasugerowała, by na jego grobie wyryto sentencję: "Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni".