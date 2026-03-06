Edward Gierek był I sekretarzem KC PZPR, którego wielu Polaków do dziś wspomina z ogromnym sentymentem. Powszechne jest powiedzenie, że "za Gierka było lepiej". Gdy rządził w Polsce powstawały wielkie inwestycje takie jak budowa Dworca Centralnego, czy bloki mieszkalne. W sklepach pojawiła się Coca-Cola a Polacy zaczęli jeździć "Maluchem", czyli Fiatem 126p.

Życie prywatne Edwarda Gierka

Prywatnie Edward Gierek był mężem Stanisławy. Poślubił ją w 1937 roku. Żona była od niego młodsza o pięć lat. W małżeństwie przeżyli ponad 64 lata. Po ślubie Edward i Stanisława wyemigrowali do Belgii. Tam urodziły się ich dzieci. Edward Gierek często podkreślał, że rodzina była dla niego najważniejsza.

Edward Gierek miał trzech synów. Co stało się z jednym z nich?

Jako pierwszy na świat przyszedł Adam. Urodził się w 1938 roku. Cztery lata później urodził się Jerzy. Przez wiele lat myślano, że Edward Gierek i jego żona Stanisława mieli tylko dwóch synów. Okazuje się, że nie było to prawdą. Było ich trzech.

W 1940 roku Stanisława i Edward Gierkowie zostali rodzicami jeszcze jednego chłopca. Był to mały Zygmunt. Dziecko zmarło jako niemowlę. To był dla rodziny przyszłego I sekretarza KC PZPR ogromnym ciosem. Stanisława Gierek nie mówiła o tej rodzinnej tragedii publicznie, ale bardzo przeżyła stratę dziecka.

Gdzie został pochowany syn Edwarda Gierka?

Zmarły syn został pochowany w Genk w Belgii. To tam, gdy dziecko odeszło, mieszkali Gierkowie. Adam Gierek wspominał, że w tamtym czasie ojciec ciężko pracował w kopalni węgla kamiennego. Ojciec ciężko harował, często pracował na nocnych zmianach, więc w dzień spał. Mama w domu rządziła - mówił w rozmowie z "Super Expressem/" w 2020 roku.

Okres belgijski był trudny, był to czas wojny. Wiem, co to znaczy być głodnym [...] Mieszkaliśmy w takim domu szeregowym. [...] Dom był piętrowy, z ubikacją na zewnątrz, w przybudówce do domu. Dwa pokoje na górze, dwa na dole, piwnica. I tyle - opowiadał.