Tadeusz Woźniak w pamięci fanów muzyki zapisał się jako kompozytor oraz wokalista. Wykonywał głównie melodyjne ballady własnego autorstwa. Wśród tych, które stały się przebojami, należy wymienić piosenkę "Zegarmistrz światła" czy "Pośrodku świata" z serialu "Plebania".

Tadeusz Woźniak z pierwszą żoną był związany przez 20 lat

Artysta odszedł 8 lipca 2024 roku. Gdyby żył kończyłby właśnie 79 lat. Okazuje się, że jego życie prywatne było dosyć burzliwe. Tadeusz Woźniak dwa razy stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwszą żoną była Zyta. Wspólnie spędzili 20 lat. Owocem ich związku było dwóch synów - Piotr i Mateusz.

Reklama

Podwójne życie Tadeusza Woźniaka

W pewnym momencie w życiu Tadeusza Woźniaka pojawiła się inna kobieta. Była nią Jolanta Majchrzak, która została jego drugą żoną. Para poznała się w Teatrze Nowym. Już pierwszego wieczoru, jak wspominała wdowa po artyście, poczuli, że coś do siebie czują. Oboje jednak byli w innych relacjach.

Reklama

Ja 12-letniego syna i męża, pianistę i akompaniatora. Tadeusz miał żonę i dwóch nastoletnich synów – takie bardzo wczesne małżeństwo, poznali się, gdy mieli po 20 lat - mówiła Jolanta Majchrzak-Woźniak w rozmowie z magazynem "Pani". Uczucie było tak silne, że zaczęli spotykać się po kryjomu.

"Dłużej nie dało się tak żyć"

Od pierwszego wieczoru już się nie rozstaliśmy. Przez pierwsze miesiące, niespełna rok, spotykaliśmy się po cichu, próbując prowadzić jakieś podwójne życie. Ale dłużej nie dało się tak żyć. Nie umieliśmy i nie chcieliśmy. Przyszła pora na decyzję: wychodzimy z poprzedniego życia. Ja postanowiłam nie wyjeżdżać z pierwszym mężem za granicę, gdzie dostał kontrakt. Tadeusz też wiedział, że musi zrobić ostre cięcie - wspominała Jolanta Majchrzak-Woźniak.

Rozstali się ze swoimi ówczesnymi partnerami i zaczęli wspólne życie. Ślub wzięli dopiero, gdy Tadeusz Woźniak miał skończyć 50 lat. Zostali rodzicami syna. Filip urodził się z zespołem Downa. W tym samym roku Tadeusz Woźniak został też dziadkiem.

"Talerze codziennie fruwały"

Jak wspomina wdowa po artyście często się kłócili, ale też szybko godzili. Tak naprawdę to my przez 35 lat wspólnego życia byliśmy może z 10 dni osobno. Czasem ludzie mówią: "Wyjeżdżam, bo musimy od siebie odpocząć". Niektórzy tak funkcjonują, my tak nie potrafiliśmy. Nie dlatego, że spijaliśmy sobie z dzióbków. Nic z tych rzeczy. Talerze codziennie równo fruwały. Nie dosłownie, ale jak się pokłóciliśmy, to na całego. A już po chwili: "o co myśmy się pokłócili? - wspominała pani Jolanta.

Kim był Tadeusz Woźniak?

Tadeusz Woźniak urodził się w Warszawie. Debiutował pod koniec lat 60. Miał pseudonim "Daniel Dan" i występował w zespole bigbitowym Dzikusy podczas I Radiowej Giełdy Piosenki. Tadeusz Woźniak współpracował z Niebiesko-Czarnymi i Czesławem Niemenem. Śpiewał również z grupą Czterech, z którą zrealizował pierwsze nagrania dla Programu III Polskiego Radia.

Tadeusz Woźniak stworzył muzykę do kilkuset piosenek, a także przeszło stu inscenizacji teatralnych. Pracował przy Teatrze Telewizji oraz filmach animowanych i dokumentalnych.