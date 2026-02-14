Bożena Dykiel była znaną i uwielbianą przez widzów aktorką. Przez ostatnie lata grała w serialu "Na Wspólnej".
W czym grała Bożena Dykiel?
Zasłynęła także rolami w takich filmach jak "Wyjście awaryjne", "Ziemia obiecana". Aktorka grała również u Stanisława Barei.
Możną ją było zobaczyć również w takich filmach i serialach jak:
- "Alternatywy 4"
- "Brunet wieczorową porą"
- "Dom"
- "Rozmowy kontrolowane"
- "Filip z konopi"
- "Znachor"
Bożena Dykiel nie żyje
W piątek, 13 lutego, media obiegła informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Aktorka zmarła w czwartek. 12 lutego. Miała 77 lat. Bożena Dykiel była postacią bardzo wyrazistą, miała poczucie humoru, ale też czasem kontrowersyjne poglądy. W życiu prywatnym stroniła od blasku fleszy i medialnego świata.
Takiej śmierci nie chciała Bożena Dykiel
Aktorka ceniła sobie odpoczynek oraz podróże, które pozwalały jej odzyskiwać energię i chęć do pracy. W rozmowie z Plejadą wyznała, jakiej śmierci zdecydowanie nie chce. Ja nie chcę podzielić losu Tadeusza Łomnickiego i umrzeć na scenie. Chcę umrzeć w swoim łóżku, a jednocześnie mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, bo to zawsze mi przyświeca - mówiła.
Trzeba we wszystkim znaleźć balans, dlatego jak mogę, to korzystam z wyjazdów i odpoczywam - uważała.
