Bożena Dykiel była znaną i uwielbianą przez widzów aktorką. Przez ostatnie lata grała w serialu "Na Wspólnej".

W czym grała Bożena Dykiel?

Zasłynęła także rolami w takich filmach jak "Wyjście awaryjne", "Ziemia obiecana". Aktorka grała również u Stanisława Barei.

Możną ją było zobaczyć również w takich filmach i serialach jak:

"Alternatywy 4"

"Brunet wieczorową porą"

"Dom"

"Rozmowy kontrolowane"

"Filip z konopi"

"Znachor"

Bożena Dykiel nie żyje

W piątek, 13 lutego, media obiegła informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Aktorka zmarła w czwartek. 12 lutego. Miała 77 lat. Bożena Dykiel była postacią bardzo wyrazistą, miała poczucie humoru, ale też czasem kontrowersyjne poglądy. W życiu prywatnym stroniła od blasku fleszy i medialnego świata.

Takiej śmierci nie chciała Bożena Dykiel

Aktorka ceniła sobie odpoczynek oraz podróże, które pozwalały jej odzyskiwać energię i chęć do pracy. W rozmowie z Plejadą wyznała, jakiej śmierci zdecydowanie nie chce. Ja nie chcę podzielić losu Tadeusza Łomnickiego i umrzeć na scenie. Chcę umrzeć w swoim łóżku, a jednocześnie mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, bo to zawsze mi przyświeca - mówiła.

Trzeba we wszystkim znaleźć balans, dlatego jak mogę, to korzystam z wyjazdów i odpoczywam - uważała.