Irena Kwiatkowska była gwiazdą teatru, filmu i kabaretu. Popularność przyniosły jej występy w kabaretach Dudek i Szpak oraz w telewizyjnym "Kabarecie Starszych Panów". W tym quizie pytamy o piosenki Kwiatkowskiej napisane przez Przyborę i Wasowskiego.

