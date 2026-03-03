"Tango kat" i " Shimmy szuja". Rozrywkowy QUIZ o piosenkach Ireny Kwiatkowskiej u Starszych Panów
dzisiaj, 67 minut temu
Irena Kwiatkowska była gwiazdą teatru, filmu i kabaretu. Popularność przyniosły jej występy w kabaretach Dudek i Szpak oraz w telewizyjnym "Kabarecie Starszych Panów". W tym quizie pytamy o piosenki Kwiatkowskiej napisane przez Przyborę i Wasowskiego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama