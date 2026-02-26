"Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy!". Kto to powiedział? QUIZ o słynnych cytatach czasów PRL
dzisiaj, 97 minut temu
PRL obfitował w przemówienia i cytaty, które pamiętane są do dziś. Wygłaszali je pierwsi sekretarze, wypowiadali opozycjoniści. Nasz QUIZ sprawdzi, jak dobrze pamiętacie słynne cytaty czasów PRL. Spróbujecie?
