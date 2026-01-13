Kim jest Zbigniew Hołdys?

Zbigniew Hołdys to znany muzyk, kompozytor oraz autor tekstów. W latach 1977–1991 był liderem, kompozytorem oraz gitarzystą grupy muzycznej Perfect. Był także współzałożycielem tego zespołu.

Artysta pisał również teksty piosenek dla Dariusza Kozakiewicza oraz zespołów Budka Suflera, czy Lady Pank. Współpracował jako muzyk sesyjny z zespołami: Andrzej i Eliza, Dwa plus jeden oraz grupą En Face.

Zbigniew Hołdys żegna bliską osobę

Zbigniew Hołdys słynie również z tego, że nie stroni od wyrażania swoich opinii w sieci. Tym razem zamieścił wpis, w którym pożegnał bliską mu osobę. Odeszła mama jego żony. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie ględzenia. Mama Gusi odeszła - napisał na swoim Facebooku.

Rodzina Zbigniewa Hołdysa. Kto jest kim?

Pod wpisem Zbigniewa Hołdysa pojawiło się wiele komentarzy. Zarówno osoby z branży muzycznej, jak też fani muzyka, przesyłali wyrazy współczucia i wsparcia. Zbigniew Hołdys wiele razy podkreślał, że zarówno żona Bogumiła, jak i rodzina, są dla niego bardzo ważne. Muzyk jest ojcem Tytusa oraz ojczymem Dawida, który jest synem Bogumiły z poprzedniego związku.

Ojczym to jest generalnie słabe słowo. Nie mogę powiedzieć, co Dawid, czyli starszy syn, czuł i czuje, myśląc o całej tej sytuacji, ale myślę, że nawet w drobnych sprawach, typu: Tytus dostał większą zabawkę, coś tam potrafiło dźgnąć. Że coś jest nierównomierne, że ja tego swojego biologicznego syna traktuję lepiej. Robiłem wszystko, żeby tak nie było. […] Nigdy nie zapomnę wspaniałego dnia, gdy, idąc na stadion Skry na zawody lekkoatletyczne, a mówił wtedy do mnie po imieniu, zaproponował: „Chciałbym mówić do ciebie »tato«”. Tego dnia dostąpiłem zaszczytu - mówił Hołdys w rozmowie z NaTemat.pl