Zespół Perfect to legenda polskiej sceny muzycznej. Ich utwory Polacy uwielbiają. Hity Perfectu to m.in. "Nie płacz Ewka", "Niepokonani", "Chcemy być sobą" czy "Autobiografia". Skład zespołu przez lata zmieniał się wielokrotnie. Perfect powstał na przełomie 1977 i 1978 roku w Warszawie - założyli go Zbigniew Hołdys oraz Piotr Szkudelski. W pierwszym składzie był też perkusista Wojciech Morawski.

Brakuje pieniędzy na rehabilitację

Wojciech Morawski, współzałożyciel zespołu Perfect, mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Pomaga mu Polska Fundacja Muzyczna. Okazuje się jednak, że środki fundacji na rehabilitację artysty topnieją. Prezes Tomasz Kopeć w rozmowie z "Faktem" ujawnił, że Morawski ma problemy zarówno z mową, jak i poruszaniem się. "Wojtek tam otrzymuje taką opiekę, co wszyscy, ale że ma kłopoty z chodzeniem, z poruszaniem się, to Polska Fundacja Muzyczna funduje mu taką lotną firmę, która nie wymaga, żeby przywozić pacjenta do jakiegoś gabinetu. (...) Koszt takiej wizyty godzinnej z dojazdem to jest 180 zł" - powiedział Kopeć.

Gorąca prośba Zbigniewa Hołdysa

Na facebookowym profilu założyciela Perfectu pojawił się apel. Zbigniew Hołdys poprosił o pomoc finansową dla byłego kolegi z zespołu, Wojciecha Morawskiego. "Wojtek ciężko choruje i potrzebuje stałej rehabilitacji - na to ciułamy kasę. Jeśli możecie - podajcie dalej poniższe apele. Albo napiszcie swoje własne apele! Gdy Wojtek się zjawiał na scenie czy na próbie albo w studiu - świat stawał się radośniejszy. Niech dziś ten świat do niego też się uśmiechnie - napisał Zbigniew Hołdys.