Kayah kilka dni temu zamieściła w sieci post, w którym poinformowała o tym, że odeszła jej ukochana mama. Kilka miesięcy temu piosenkarka pożegnała swojego ojca oraz psa o imieniu Grey.

Kayah straciła ukochaną mamę. Tak ją pożegnała

Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi ją znało i należy im się ta informacja. Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę - napisała w sieci Kayah.

Reklama

Teraz piosenkarka zamieściła w sieci nagranie z ostatniego pożegnania swojej ukochanej mamy. Krystyna Szczot odeszła 30 sierpnia. Miała 81 lat. Pamięci Krysi - napisała Kayah na swoim profilu na Instagramie w poście, który opublikowała 18 września.

Kayah zamieściła nagranie z pogrzebu swojej mamy

Piosenkarka podziękowała także firmie, która zorganizowała pogrzeb jej ukochanej mamy. Był to ten sam dom pogrzebowy, który zajął się ostatnim pożegnaniem Joanny Kołaczkowskiej.

Na filmie zamieszczonym w sieci widać zdjęcia pani Krystyny, księgę kondolencyjną, oraz urnę w tęczowych kolorach oraz ogrom kwiatów i wieńców. Na jednym z nich pojawił się wzruszający napis: "Mamo, jesteś naszym aniołem. Twój uśmiech i radość pozostaną na zawsze".

Kayah o pożegnaniu mamy: Nie byłam zlękniona ani samotna

Okazuje się, że Kayah pożegnała ukochaną mamę tuż przed urodzinami pani Krystyny. Czuję ogromną wdzięczność do wszystkich, bo sprawili, że nie byłam zlękniona ani samotna. A nasza impreza pożegnalna była imprezą urodzinową mojej Mamy, bo Krysia urodziła się na dzień przed swoim pogrzebem i od dziś co roku mam zamiar hucznie celebrować z tej okazji ze wszystkimi życzliwymi ludźmi - napisała Kayah.

Fani artystki oraz jej znajomi zamieścili w sieci mnóstwo komentarzy z kondolencjami i słowami wsparcia. Przytulam - napisała Joanna Racewicz. Kochana tulę mocno - napisał Michał Piróg. Tulę. Ukojenia - to z kolei wpis Ewy Drzyzgi.