Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego. O jego śmierci poinformował syn. Aktor znany był m.in. z takich filmów jak "Psy", "Kroll" czy "Układ krążenia". Przez ostatnie miesiące swojego życia chorował na raka.

Co z pogrzebem Edwarda Linde-Lubaszenki?

Wiadomość o jego śmierci poruszyła nie tylko bliskich aktora, ale także jego fanów i przyjaciół z branży. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów żegnających tę wybitną postać polskiej sceny teatralnej i świata filmu. Nie wiadomo, gdzie i kiedy zostanie pochowany Edward Linde-Lubaszenko.

Czy aktor będzie miał pogrzeb państwowy?

Związek Artystów Scen Polskich chciałby, aby pogrzeb aktora miał charakter państwowy. W tej kwestii wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o taki właśnie charakter ceremonii. Jak podkreśla związek artysta zasługuje na najwyższe odznaczenia i taką właśnie ceremonię pogrzebową.

Gdzie zostanie pochowany Edward Linde-Lubaszenko?

Wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pogrzeb państwowy - przekazał Związek Artystów Scen Polskich "Super Expressowi". Z informacji, do jakich dotarła gazeta wynika, że rozważane są trzy miejsca pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki. To Warszawa, Wrocław, w którym pochowana jest matka aktora oraz Kraków, z którym był bardzo mocno związany.