"Przeżyłem cztery małżeństwa i 1500 romansów, więc wiem coś o życiu"- mówił aktor i nie wykluczał piątego ślubu. Niestety, nie zdążył go wziąć. W wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia" Edward Linde-Lubaszenko tak wyjaśniał, dlaczego tyle razy brał ślub. "Po doświadczeniach z dzieciństwa i rodzinnego domu? I jeszcze w świecie artystycznym! Zresztą, nie ma szczęśliwych rodzin. Żeniłem się cztery razy, bo nie umiałem kobietom powiedzieć "nie", jak mi proponowały małżeństwo" - stwierdził aktor.

Pierwsza żona Edward Linde-Lubaszenki

Pierwszą żoną Edwarda Linde-Lubaszenki była koleżanka po fachu Asja Łamtiugina. Z ich związku urodził się Olaf Lubaszenko. Po latach aktor w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej" wyznał, co ich wtedy połączyło. Edward Linde-Lubaszenko wspominał, że połączyła ich miłość do poezji. "Moja żona zakochała się w pewnym reżyserze filmowym i do niego odeszła z synem. No, może nie odeszła, bo to ja wyprowadziłem się do teatralnego mieszkania i jej zostawiłem wszystko. Mam taką zasadę postępowania z kobietami, że kiedy mnie nie chcą, to odchodzę. Nie to nie, bez łaski" - powiedział aktor "Gazecie Krakowskiej".

Trzy kolejne żony Edwarda Linde-Lubaszenki

Edward Linde-Lubaszenko stanął potem na ślubnym kobiercu jeszcze trzy razy. Każde z jego małżeństw kończyło się rozwodem. "Mam jeszcze taką teorię, że przy mnie kobiety po prostu tracą swój blask i muszą szukać sobie mężczyzn, przy których będą wyglądać efektownie" - stwierdzi w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej". Przez jakiś czas aktor był związany ze swoją studentką, Beatą Paluch, również aktorką. Z tego związku urodziła się jedyna córka Edwarda Linde-Lubaszenki, Beata. O jego dwóch innych żonach nie wiadomo zbyt wiele.

Słynne romanse Edwarda Linde-Lubaszenki

Jako 24-latek, na początku lat sześćdziesiątych Edward Linde-Lubaszenko miał romans z Ewą Demarczyk, o którym podobno plotkował cały Kraków. Związek trwał krótko. Mówiono, że młody aktor złamał serce Demarczyk. W późniejszych latach Edward Linde-Lubaszenko był też związany z aktorką z Anną Polony. W latach siedemdziesiątych byli zaręczeni i planowali ślub, do którego ostatecznie nie doszło.