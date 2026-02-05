Pamiętasz „Tyle słońca w całym mieście”? A może wzrusza Cię do dziś „Kochać – jak to łatwo powiedzieć”? Jeśli serce Ci bije mocniej na dźwięk „Jolka, Jolka pamiętasz” albo „Pamiętasz była jesień”, to ten quiz jest właśnie dla Ciebie! Zanurz się w romantyczne melodie PRL-u i sprawdź, jak dobrze pamiętasz największe miłosne przeboje tamtych lat. Od Sławy Przybylskiej po Budkę Suflera – czy rozpoznasz je wszystkie po tytule, fragmencie lub emocji? Sprawdź i przekonaj się, czy miłość z dawnych lat nadal gra Ci w duszy.

