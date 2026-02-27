Jan Enlgert to aktor znany zarówno ze sceny teatralnej, jak i szklanego ekranu. Można go było oglądać w filmach takich jak "Komedia małżeńska", "Katyń" czy serial "Dom". Prywatnie aktor związany jest z Beatą Ścibakówną, z którą ma córkę Helenę. Zarówno jego żona, jak i córka również spełniają się aktorsko.

Jan Englert ma młodszego brata. Kim jest Maciej Englert?

Pierwszą żoną Jana Englerta była Barbara Sołtysik. Małżeństwem byli przez ponad trzy dekady. Owocami ich związku jest trójka dzieci. Jan Englert ma również brata, który tak jak on działa w branży filmowej.

To Maciej Englert, który jest reżyserem. Ukończył, tak jak jego starszy brat PWST w Warszawie. Zagrał w produkcjach "Diabeł", "Złote gody" oraz "Przygody psa cywila". Zdecydował jednak, że stanie po drugiej stronie kamery i w ten sposób będzie rozwijał swoją karierę.

Jan Englert nie ma kontaktu z bratem. Tak mówi o rodzinie

Choć Jan i Maciej Englert działają w tej samej branży, nie utrzymują ze sobą kontaktów. Jan Englert w wywiadzie rzeka "Bez oklasków", przeprowadzonym przez Kamilę Drecką, wyznał, że "nie zna swojego brata a on nie zna jego".

Jeśli zapytałaby mnie pani o rodzinę Englertów, musiałbym panią rozczarować - nie mam z nimi nic wspólnego. O tych ludziach nic pani nie opowiem - powiedział aktor.

Z kim związany jest brat Jana Englerta?

Brat Jana Englerta jest w związku z aktorką Martą Lipińską. Mają dwójkę dzieci, które także związały swoją przyszłość ze światem filmu. Córka Macieja Englerta - Anna jest kostiumografem a syn Michał operatorem filmowym, który prywatnie związany jest z Mają Ostaszewską. Mają dwójkę dzieci.