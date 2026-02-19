Pani Walewska, Tukan, Bambi. QUIZ o kosmetykach PRL. Pytanie nr 10 pachnie podstępem
dzisiaj, 04:50
Kosmetyki w czasach PRL podobnie jak kawa, czy słodycze były towarem luksusowym. Nawet, jeśli udało się je zdobyć, czekały na półce na swój czas. Wiele kobiet zdobyty krem, czy perfumy używały tylko na specjalne okazje. Jak dobrze pamiętacie, czego używało się w tamtych czasach? Sprawdźcie się w naszym quizie.
