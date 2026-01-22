Bogusław Kaczyński słynął z tego, że był wielbicielem opery i muzyki poważnej. Jego pasja była jednocześnie jego pracą. To on przez lata komentował m.in. koncert noworoczny z Wiednia czy Konkursy Chopinowskie.

Tak debiutował Bogusław Kaczyński

Telewizyjną rozpoznawalność zyskał w 1974 dzięki występowi w programie Ireny Dziedzic "Tele-Echo", w którym zapowiedział wywiad ze śpiewaczką operową Teresą Żylis-Garą.

Bogusław Kaczyński był również twórcą i prowadzącym audycji radiowych i telewizyjnych:

Spotkania z…

Zaczarowany świat operetki

Sławne, polskie, moniuszkowskie

Rewelacja miesiąca

Przeboje Bogusława Kaczyńskiego.

Majątek Bogusława Kaczyńskiego. Ile był wart?

Bogusław Kaczyński posiadał pokaźny majątek. Był właścicielem luksusowych apartamentów, willi w Konstancinie oraz kolekcji antyków, która przypadła w udziale Fundacji Orfeo, założonej przez dziennikarza w 1991 roku. Majątek dziennikarza szacowany był na 30 milionów złotych.

Na co chorował Bogusław Kaczyński?

Bogusław Kaczyński w marcu 2007 roku doznał udaru mózgu. Częściowo utracił zdolność mówienia i doznał paraliżu prawej strony ciała. Intensywna rehabilitacja sprawiła, że udało mu się odzyskać część sprawności fizycznej. W kolejnych latach Bogusław Kaczyński chorował również na nowotwór żołądka. Doznał zawału i drugiego udaru mózgu. Dziennikarz zmarł 21 stycznia 2016 roku.

To on miał być spadkobiercą Bogusława Kaczyńskiego

W mediach pojawiały się informacje o tym, że majątek po Bogusławie Kaczyńskim miał otrzymać jego przyjaciel i śpiewak Witold Matulka. Kaczyński uznawał go za swoje muzyczne odkrycie. Obydwaj, jak wspominał sam Matulka, w rozmowie z "Super Expressem" mocno się przyjaźnili.

Potrzebował pomocy, a ja mu nigdy niczego nie mogłem odmówić. Ta przyjaźń zaczęła się robić bardziej serdeczna, coraz bardziej oddana. Pomagałem, w czym tylko mogłem. Robiłem to, o co mnie tylko prosił, a były tego nieprawdopodobne ilości - mówił Matulka.

Bogusław Kaczyński zmienił testament. Gdzie trafiły jego pieniądze?

Gdy Bogusław Kaczyński przebywał w szpitalu, w ostatniej chwili zmienił testament. Fundacja Orfeo to obecnie jedyny spadkobierca majątku dziennikarza. Jej celem jest wspieranie młodych talentów i promowania sztuki. "Chcemy wspierać i promować młode talenty, tworzyć koncerty, organizować widowiska, spotkania i recitale, aby nadal przybliżać piękno sztuki i rozbudzać w ludziach miłość do muzyki i sztuki" – piszą przedstawiciele fundacji na jej oficjalnej stronie internetowej.

Decyzja Bogusława Kaczyńskiego o zmianie testamentu zrodziła wiele domysłów. Nie wiadomo, co sprawiło, że podjął taką właśnie decyzję.