Porównywano ją do Ordonki. Krytycy ją chwalili

Gdy została absolwentką PWST w Warszawie grywała głównie w teatrze. Zachwycali się nią zarówno widzowie, jak i krytycy. Barbara Rylska, bo o niej mowa, grała w Teatrze Ludowym, w Teatrze Komedia oraz Kwadrat.

Gdzie grała Barbara Rylska?

"Oto narodziła się nam nowa gwiazda... musicalu" - tak pisał o aktorce Lucjan Kydryński. Talent Barbary Rylskiej dostrzegli także reżyserzy filmowi. Można ją było zobaczyć w takich filmach jak:

"Rozwodów nie będzie"

"Smarkula"

"Ostatni kurs"

"Poszukiwany, poszukiwana".

Barbara Rylska zniknęła po występie u Barei

W tym ostatnim filmie w reżyserii Stanisława Barei zasłynęła rolą żony Wiecznego Dyrektora. W tej kultowej produkcji wypowiada słynne zdanie: "Mój mąż? Mąż jest z zawodu dyrektorem". Choć sukces gonił sukces, to właśnie po zagraniu w tej słynnej komedii czasów PRL, na dobre zniknęła z ekranów i scen. Była nieobecna przez ponad 30 lat.

Po latach wyznała co się z nią działo

Co się stało? Dlaczego Barbara Rylska zrobiła sobie tak długą przerwę? Okazuje się, że aktorka zrezygnowała z kariery ze względu na chorobę. Choroba przerwała ten mój ciąg otwarcia na świat. Poza tym... dobiłam do pewnego wieku, po przekroczeniu którego dla aktorek nie ma zbyt wielu propozycji- wspominała. Nigdy nie powiedziała jednak na co chorowała.

Co robiłam, kiedy mnie nie było? Zajmowałam się rodziną... Mąż zarabiał wystarczająco dużo, żebym nie musiała pracować. Poza tym człowiek przecież nie jest w stanie zeżreć wszystkiego i mieć wszystko! Lepiej być niż mieć - mówiła.

Aktorkę można było oglądać na deskach Teatru Kwadrat do 2013 roku. Zagrała również w takich serialach jak "Lokatorzy", "Adam i Ewa" oraz "Rodzina zastępcza". Barbara Rylska odeszła 11 stycznie 2025 roku. Miała 88 lat.