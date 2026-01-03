Joanna Pacuła i Piotr Fronczewski poznali się na planie kultowego serialu "07 zgłoś się". Aktor był już wtedy znany i uwielbiany. Ich uczucie było tak gorące, że Fronczewski stracił głowę dla pięknej i młodszej koleżanki.

Gdy Piotr Fronczewski wdał się w romans, miał rodzinę

O tym romansie szczerze opowiedział w swojej książce "Ja, Fronczewski". To było po narodzinach naszej drugiej córki Magdy. Żyliśmy sobie normalnie. Domowe obiady, spacery, weekendowe wyprawy do Powsina. Fiat 126p z wózkiem na dachu. Kąpanie córek, które było moją domeną - sprawnie sobie z tym radziłem, więc wpisano to w mój zakres obowiązków domowych. Bardzo to wszystko lubiłem. To był naprawdę fajny czas - wspominał Fronczewski.

To dla niej Piotr Fronczewski stracił głowę. "Wydarzyło się zło"

Aktor był wówczas mężem już od 7 lat. Piotr Fronczewski wyznał, że "wydarzyło się zło". A jak do tego doszło? Czy to ważne? Bardzo dużo wtedy pracowałem. Tyrałem właściwie. Od świtu do późnej nocy. Kołowrót. Kierat. Do tego dom z dwójką małych dzieci, więc brak snu. W pewnym momencie miałem ochotę od tego wszystkiego uciec. Wyrwać się. Dokądkolwiek. I tak się jakoś stało... - mówił.

To dla niej Piotr Fronczewski chciał odejść od rodziny

Uczucie do Joanny Pacuły było tak gorące, że Fronczewski chciał rzucić dla niej wszystko i związać się z nią na stałe. W pewnym momencie postanowiłem wszystko żonie powiedzieć, rozstać się, dogadać kwestię opieki nad córkami, usankcjonować tę całą sytuację. Ja biorę jedną dziewczynkę, ty drugą. No dziękujemy sobie po prostu... - opowiadał aktor.

Tak żona Piotra Fronczewskiego zareagowała na jego romans

Wspominał, że razem z żoną pojechali za miasto i to właśnie tam o wszystkim opowiedział swojej żonie. Szczątki uczciwości nie pozwalały mi dłużej tkwić w tym gigantycznym oszustwie. Trwanie w kłamstwie było ponad moje siły. Musiałem to powiedzieć, również po to, by całkowicie egoistycznie sobie ulżyć. Zrzucić ten ciężar z barków. Była zdruzgotana. Kompletnie sparaliżowana tą wiadomością. Zdemolowana psychicznie. Nie odezwała się chyba nawet słowem. Płakała. To był dla niej wstrząs - wspominał Fronczewski.

Żona aktora postanowiła wybaczyć mężowi zdradę i do rozstania nie doszło. Joanna Pacuła wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam mieszka. 2 stycznia skończyła 69 lat.