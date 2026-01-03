Joanna Pacuła i Piotr Fronczewski poznali się na planie kultowego serialu "07 zgłoś się". Aktor był już wtedy znany i uwielbiany. Ich uczucie było tak gorące, że Fronczewski stracił głowę dla pięknej i młodszej koleżanki.

Gdy Piotr Fronczewski wdał się w romans, miał rodzinę

O tym romansie szczerze opowiedział w swojej książce "Ja, Fronczewski". To było po narodzinach naszej drugiej córki Magdy. Żyliśmy sobie normalnie. Domowe obiady, spacery, weekendowe wyprawy do Powsina. Fiat 126p z wózkiem na dachu. Kąpanie córek, które było moją domeną - sprawnie sobie z tym radziłem, więc wpisano to w mój zakres obowiązków domowych. Bardzo to wszystko lubiłem. To był naprawdę fajny czas - wspominał Fronczewski.

Reklama
Wpadka Krystyny Loski. Tego widzowie mieli nie zobaczyć
Wpadka Krystyny Loski. Tego widzowie mieli nie zobaczyć

Zobacz również

To dla niej Piotr Fronczewski stracił głowę. "Wydarzyło się zło"

Aktor był wówczas mężem już od 7 lat. Piotr Fronczewski wyznał, że "wydarzyło się zło". A jak do tego doszło? Czy to ważne? Bardzo dużo wtedy pracowałem. Tyrałem właściwie. Od świtu do późnej nocy. Kołowrót. Kierat. Do tego dom z dwójką małych dzieci, więc brak snu. W pewnym momencie miałem ochotę od tego wszystkiego uciec. Wyrwać się. Dokądkolwiek. I tak się jakoś stało... - mówił.

To dla niej Piotr Fronczewski chciał odejść od rodziny

Uczucie do Joanny Pacuły było tak gorące, że Fronczewski chciał rzucić dla niej wszystko i związać się z nią na stałe. W pewnym momencie postanowiłem wszystko żonie powiedzieć, rozstać się, dogadać kwestię opieki nad córkami, usankcjonować tę całą sytuację. Ja biorę jedną dziewczynkę, ty drugą. No dziękujemy sobie po prostu... - opowiadał aktor.

Tak żona Piotra Fronczewskiego zareagowała na jego romans

Reklama

Wspominał, że razem z żoną pojechali za miasto i to właśnie tam o wszystkim opowiedział swojej żonie. Szczątki uczciwości nie pozwalały mi dłużej tkwić w tym gigantycznym oszustwie. Trwanie w kłamstwie było ponad moje siły. Musiałem to powiedzieć, również po to, by całkowicie egoistycznie sobie ulżyć. Zrzucić ten ciężar z barków. Była zdruzgotana. Kompletnie sparaliżowana tą wiadomością. Zdemolowana psychicznie. Nie odezwała się chyba nawet słowem. Płakała. To był dla niej wstrząs - wspominał Fronczewski.

Żona aktora postanowiła wybaczyć mężowi zdradę i do rozstania nie doszło. Joanna Pacuła wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam mieszka. 2 stycznia skończyła 69 lat.