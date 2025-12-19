Leon Niemczyk był legendą polskiego kina

Leon Niemczyk to niekwestionowana legenda polskiego kina. Aktor miał na swoim koncie wiele znakomitych ról. Zagrał m.in. w filmach "Nóż w wodzie", "Pociąg", "Baza ludzi umarłych", "Wielu Szu". Wcielał się także w postać Filipa Golarza w kultowej "Akademii Pana Kleksa". Można go było również oglądać w serialu "Ranczo".

Reklama

Leon Niemczyk był kochliwy. Ile razy się żenił?

Aktor słynął nie tylko ze swoich ról, ale prywatnego życia. To było bardzo burzliwe. Podobno, jak mówił, żenił się sześć razy. "Byłem jakiś kochliwy" - mówił w rozmowie z "Galą" przed laty. Jego córka Monika uważała, że ojciec lubił ubarwiać swój życiorys. Prostując powtarzane przez niego rewelacje, mówiła, że ojciec był żonaty tylko dwa razy.

Tajemniczy list na grobie Leona Niemczyka

Pod koniec życia Leon Niemczyk zmagał się z poważną chorobą. Odszedł w 2006 roku. Dzień przed rocznicą urodzin aktora, która wypadała 15 grudnia, na jego grobie nie brakowało kwiatów oraz zniczy. Znalazł się również tajemniczy list. Dziennikarze, którzy go znaleźli, ujawnili jego treść.

Jesteśmy dumni i pamiętamy, że byłeś jednym z nas - napisano. Pozostawili go kibice jednego z łódzkich klubów. Jego treść zacytowano na stronie telemagazyn.pl. Grób Leona Niemczyka znajduje się w Łodzi, na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej.