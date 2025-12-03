Andrzej Zaucha wyśpiewał wielkie przeboje

Andrzej Zaucha to piosenkarz, którego do dziś kochają miliony Polaków. Jego piosenki stały się wielkimi przebojami. Artysta ma na swoim koncie takie hity jak

  • "Byłaś serca biciem"
  • "Wymyśliłem Ciebie"
  • "Nie takie mnie kochały"
  • "Bądź moim natchnieniem"

Jak zginął Andrzej Zaucha?

Andrzej Zaucha uchodził za muzyka wykonującego takie gatunki jak R&B, jazz oraz pop. Jego świetnie rozwijającą się karierę przerwała tragiczna śmierć. Zmarł 10 października 1991 roku. Został zastrzelony przez męża kobiety, z którą się spotykał.

Co córka Andrzeja Zauchy mówi o jego piosenkach?

Choć fani uwielbiali jego piosenki a wiele z nich do dziś uchodzi za wielkie przeboje. Byli też tacy, którzy niekoniecznie byli zadowoleni z tego, co tworzy i o czym śpiewa. Jedną z tych osób była córka artysty. Agnieszka Zaucha w jednym z wywiadów wyznała, że niektóre piosenki, dedykowane jej i pisane z myślą o niej, były dla niej zmorą. W rozmowie z Radiem Kraków przyznała, że utwory takie jak "Baw się lalkami" oraz "Córuni pod poduszkę" były dla niej "obciachem".

Które piosenki ojca Agnieszka Zaucha nazywa "obciachem"?

Ja w ogóle niespecjalnie lubię te utwory, które gdzieś tam mnie dotyczą. "Baw się lalkami" czy "Córuni pod poduszkę" są skierowane bezpośrednio do mnie. Niespecjalnie mi to wtedy pasowało, zwłaszcza że byłam w takim wieku, miałam chyba 11 czy 12 lat, kiedy dziewczynki nie są już malutkimi dziewczynkami. Zaczyna się rozwój, myślę też emocjonalny - powiedziała "Agnieszka Zaucha.

Do drugiej piosenki powstał teledysk, w którym córka wystąpiła razem z ojcem. Dla mnie to był straszny obciach - mówiła, przy okazji wspominając, że w tym czasie była nastolatką i przechodziła trudny czas dorastania.

