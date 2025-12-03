Andrzej Zaucha wyśpiewał wielkie przeboje

Andrzej Zaucha to piosenkarz, którego do dziś kochają miliony Polaków. Jego piosenki stały się wielkimi przebojami. Artysta ma na swoim koncie takie hity jak

"Byłaś serca biciem"

"Wymyśliłem Ciebie"

"Nie takie mnie kochały"

"Bądź moim natchnieniem"

Jak zginął Andrzej Zaucha?

Andrzej Zaucha uchodził za muzyka wykonującego takie gatunki jak R&B, jazz oraz pop. Jego świetnie rozwijającą się karierę przerwała tragiczna śmierć. Zmarł 10 października 1991 roku. Został zastrzelony przez męża kobiety, z którą się spotykał.

Co córka Andrzeja Zauchy mówi o jego piosenkach?

Choć fani uwielbiali jego piosenki a wiele z nich do dziś uchodzi za wielkie przeboje. Byli też tacy, którzy niekoniecznie byli zadowoleni z tego, co tworzy i o czym śpiewa. Jedną z tych osób była córka artysty. Agnieszka Zaucha w jednym z wywiadów wyznała, że niektóre piosenki, dedykowane jej i pisane z myślą o niej, były dla niej zmorą. W rozmowie z Radiem Kraków przyznała, że utwory takie jak "Baw się lalkami" oraz "Córuni pod poduszkę" były dla niej "obciachem".

Które piosenki ojca Agnieszka Zaucha nazywa "obciachem"?

Ja w ogóle niespecjalnie lubię te utwory, które gdzieś tam mnie dotyczą. "Baw się lalkami" czy "Córuni pod poduszkę" są skierowane bezpośrednio do mnie. Niespecjalnie mi to wtedy pasowało, zwłaszcza że byłam w takim wieku, miałam chyba 11 czy 12 lat, kiedy dziewczynki nie są już malutkimi dziewczynkami. Zaczyna się rozwój, myślę też emocjonalny - powiedziała "Agnieszka Zaucha.

Do drugiej piosenki powstał teledysk, w którym córka wystąpiła razem z ojcem. Dla mnie to był straszny obciach - mówiła, przy okazji wspominając, że w tym czasie była nastolatką i przechodziła trudny czas dorastania.