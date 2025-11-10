Jacek Cygan to autor hitu Edyty Górniak. Kiedy powstała piosenka "Jestem kobietą"?

Jacek Cygan ma na swoim koncie setki piosenek. Wiele z nich to wielkie przeboje i hity, które śpiewa prawie cała Polska. Jedną z piosenek, która na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki jest utwór "Jestem kobietą". Piosenka ta pojawiła się na płycie "Dotyk", którą nagrała Edyta Górniak. Album ten wydany został 30 września 1994 roku.

Piosenka "Jestem kobietą" szybko stała się hitem. Zajęła m.in. 3. miejsce na Liście Przebojów Programu Trzeciego. Dwa razy nominowano ją do Nagrody Muzycznej Fryderyk w kategorii "teledysk roku". Autorem słów tej piosenki jest Jacek Cygan, a muzykę skomponował Wojciech Olszak.

Wyznanie Jacka Cygana. Co mówi o hicie "Jestem kobietą"?

W jednym z odcinków programu "Dwa Światy Podcast" Jacek Cygan w rozmowie z Arturem Rawiczem i Ralphem Kaminskim zdradził pewną tajemnicę dotyczącą tej piosenki. Wyznał, że w każdym utworze, jaki wychodzi spod jego pióra zostawia cząstkę siebie. Tak było i w tym przypadku.

Będziecie się śmiali, jak powiem, że piosenka "Jestem kobietą" jest o mnie. Ale to w pewnym sensie jest o mnie- mówi Jacek Cygan. Dodał, że tak było również z innymi utworami.

W niektórych utworach jest bardzo dużo ze mnie. "Czego może chcieć od życia taki gość jak ja" - to jest o mnie. A może "C’est la vie" też jest o mnie, bo jestem z takiej małej dzielnicy Sosnowca Niwki i to wszystko znam na skórze. W innych mniej. Może też trochę nawymyślałem w tych piosenkach, zwłaszcza dla kobiet. To jest bardzo kuszące dla autora, żeby stworzyć jakiś obrazek, który jest klimatyczny, ładnie płynie, ludzie się wzruszają - wyznał Jacek Cygan.

Jakie piosenki napisał Jacek Cygan?

Jacek Cygan jest autorem tekstów piosenek a także utworów musicalowych. Pierwsze teksty zaczął pisać już w trakcie studiów, z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych autorów przebojów.