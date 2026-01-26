"Żegnaj, lato, na rok, stoi jesień za mgłą, Czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów" - śpiewała w czerwcu 1979 r. na scenie w opolskim amfiteatrze Zdzisława Sośnicka. Zdobyła wtedy nagrodę w konkursie Premiery.

Piosenkę tę napisali Bogdan Olewicz - tekst oraz Wojciech Trzciński - muzykę. Bogdan Olewicz to autor tekstów do m.in. takich przebojów jak: "Nie płacz Ewka" Perfectu, "Czas wielkiej wody" Budki Suflera, "Pamiętam ciebie z dawnych lat" Krzysztofa Krawczyka, "Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar, "Czas relaksu" Andrzeja i Elizy czy "Jesteś lekiem na całe zło" Krystyny Prońko.

Letni przebój napisany w deszczu

Gdy powstawała piosenka "Żegnaj lato na rok" Bogdan Olewicz i Wojciech Trzciński na pewno wczuli się bardzo w jej tekst. Mogli po prostu tęsknić za latem. Napisali tę piosenkę bowiem deszczową jesienią 1978 roku.

"W czerwcu pożegnał lato"

Latem 1979 r. przez całe lato lało. Koledzy z branży śmiali się z Olewicza, że powinien zmienić branżę z muzyki na meteorologię, bo idealnie przewidział pogodę w wakacje 1979 r. Krążyła anegdota, że Bogdan Olewicz pojechał wtedy na urlop nad morze. Oczywiście pogoda była bardzo słotna. Kierownik ośrodka codziennie witał go słowami: „to jest pan Olewicz, który w czerwcu pożegnał już lato na cały rok”.