Stanisław Bareja to reżyser kultowych produkcji czasów PRL. Na swoim koncie ma m.in. takie filmy jak "Miś", "Brunet wieczorową porą" a także uwielbiany przez widzów serial "Alternatywy 4".

"Alternatywy 4". Kiedy powstał ten serial?

Ten ostatni to uwielbiany przez widzów serial, którego pierwszy odcinek mogli zobaczyć w TVP 30 września 1986 roku. Zdjęcia do "Alternatywy 4" rozpoczęły się 9 grudnia 1981 a zakończyły w 1982 roku.

Dlaczego trafił na ekrany telewizorów dopiero w 1986 roku? Zdjęcia przerwał stan wojenny, który wybuchł 13 grudnia 1981 roku a gdy został już ukończony musiał poczekać aż cenzorzy dadzą mu zielone światło.

"Alternatywy 4". O czym jest ten serial?

Serial "Alternatywy 4" to opowieść o kilku rodzinach, które otrzymują przydziały na nowe mieszkania w nowo wybudowanym bloku na warszawskim Ursynowie. Każdy z nich pochodzi z innej warstwy społecznej. Serial "Alternatywy 4" pokazuje kilka miesięcy ich życia i zmagania z kontrolującym i próbującym rządzić nimi gospodarzem domu - Stanisławem Aniołem (Roman Wilhelmi). W tej produkcji Stanisława Barei nie brakuje absurdalnych sytuacji i zmagań z prl-owską rzeczywistością jak brak ogrzewania czy usterki w mieszkaniach.

"Alternatywy 4". Kto gra w serialu? Obsada

Rolę gospodarza w serialu "Alternatywy 4", czyli Stanisława Anioła gra Roman Wilhelmi. Poza nim w tym kultowym serialu czasów PRL w reżyserii Stanisława Barei można również zobaczyć takie gwiazdy jak:

Bożena Dykiel - Miećka

Wojciech Pokora - Zenobiusz Furman

Witold Pyrkosz - Balcerek

Zofia Czerwińska - Balcerkowa

Janusz Gajos - Jan Winnicki

Hanna Bieniuszewicz - Ewa Majewska

Serial "Alternatywy 4" miał mieć inny tytuł. Jaki?

Fani "Alternatywy 4" z pewnością nie wyobrażają sobie, by ich ukochany serial nosił inny tytuł. Tymczasem, gdy powstawał, brzmiał on zupełnie inaczej niż ten finalny. Okazuje się, że początkowo "Alternatywy 4" miały mieć tytuł "Nasz dom". Pomysł na tę produkcję przyszedł do głowy scenarzyści Maciejowi Rybińskiemu, kiedy dostał klucze do nowego mieszkania na Okęciu w Warszawie. Stanisław Bareja szybko podłapał ten pomysł i dzięki temu do dziś możemy oglądać tę kultową produkcję czasów PRL, czyli serial "Alternatywy 4".