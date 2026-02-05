Ta piosenka od lat jest wielkim hitem. Śpiewają ją i młodsi, i starsi. Powstała na potrzeby kultowego filmu czasów PRL, którym były "Podróże Pana Kleksa". Śpiewająca ją piosenkarka, którą jest Małgorzata Ostrowska, również zagrała w tej produkcji.

Ten hit powstał na potrzeby kultowego filmu PRL

"Podróże Pana Kleksa" to film, który wyreżyserował Krzysztof Gradowski. To kontynuacja innej kultowej produkcji czasów PRL, czyli "Akademii pana Kleksa". Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 1984 roku. Ukończono je w 1985 roku. Premiera odbyła się 6 lutego 1986 roku. Scenariusz napisał Krzysztof Gradowski, opierając się na powieści Jana Brzechwy o tym samym tytule.

Ta piosenka z filmu stała się przebojem czasów PRL

Hit czasów PRL, o którym mowa i który pochodzi z tego filmu, to rzecz jasna "Meluzyna". Trudno uwierzyć, że przebój ten kończy już 40 lat. Twórcą tego hitu, który powstał w latach 80. był Andrzej Korzyński. To on napisał muzykę. Słowa z kolei wyszły spod pióra Krzysztofa Gradowskiego.

O czym jest ten hit PRL, czyli "Meluzyna"?

Treścią piosenki są takie wątki jak samotność, poszukiwania oraz utrata. To sprawiło, że przebój ten pokochali młodsi oraz starsi. Małgorzata Ostrowska zaśpiewała "Meluzynę" z charakterystycznym rockowym pazurem. Okazuje się, że piosenkarka przez lata stroniła od śpiewania tej piosenki na swoich koncertach.

"Przez wiele lat nie śpiewałam tego"

Nagrałam tę piosenkę do filmu z pełnym zaangażowaniem, ale nigdy nie wymyśliłabym, że "Meluzyna" zyska tak długie życie. Przez wiele lat nie śpiewałam tego, bo wydawało mi się, że to jest zupełnie inny charakter, który nie pasuje do moich koncertów. Fani wiele lat domagali się i prosili, zanim zrobiliśmy nowy rockowy aranż - mówiła Małgorzata Ostrowska kilka lat temu w "Dzień dobry TVN".