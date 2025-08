Czesław Niemen to wybitna postać polskiej sceny muzycznej. Na swoi koncie ma wiele przebojów takich jak "Pod Papugami", "Sen o Warszawie", "Dziwny jest ten świat". Do dziś to właśnie te piosenki zna i kocha wielu Polaków.

Ta piosenka to wielki hit Czesława Niemena. Nie on ją napisał

Warto pamiętać, że wiele z nich Czesław Niemen nie tylko śpiewał, ale też tworzył to nich muzykę i pisał teksty. Wśród hitów artysty jest jeden, który choć uznawany jest za jego wielki hit, nie został napisany przez niego.

Chodzi o utwór a właściwie słowa do piosenki "Jednego serca". Tekst ten stworzył wybitny poeta XIX-wieczny, którym był Adam Asnyk.

Piosenka "Jednego serca" pochodzi z tej płyty. Chórki śpiewały Alibabki

Wiersz ten powstał w 1869 roku. Poeta opisał w nim tęsknotę za bliskością drugiego człowieka. Czesław Niemen skomponował muzykę i nagrał piosenkę "Jednego serca" w 1969 roku. Trafiła ona na płytę "Enigmatic" z 1970 roku zespołu o tej samej nazwie, z którym Czesław Niemen występował. Chórki na tym albumie śpiewały Alibabki.

To najlepsza płyta w historii muzyki rockowej. Z niej pochodzi hit Czesława Niemena

Album ten uchodzi za jedną z najlepszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Czesław Niemen w wywiadach mówił, że inspiracją do powstania tej płyty były rozmowy z Wojciechem Młynarskim. To on zasugerował artyście, by pomyślał nad skomponowaniem muzyki do wierszy.