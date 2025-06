Zespół Lady Pank, którego liderem jest Janusz Panasewicz powstał w 1981 roku we Wrocławiu. Jego inicjatorami byli Jan Borysewicz oraz Andrzej Mogielnicki. Wśród przebojów, które zespół ma na swoim koncie można wymienić m.in. "Zawsze tam gdzie ty", "Kryzysowa narzeczona", "Minus 10 w Rio", "Tańcz głupia, tańcz" czy "Zamki na piasku".

Lady Pank miał nazywać się inaczej. Tak brzmiała pierwotna nazwa zespołu

Zespół bardzo szybko zdobył popularność i szerokie grono fanów. Okazuje się, że o mały włos zespół miałby zupełnie inną nazwę. Muzycy brali pod uwagę kilka opcji. Jedną z nich był "Żużel". Nie była to jednak nazwa, która przypadła do gustu twórcom zespołu.

Skąd wzięła się nazwa zespołu Lady Pank? Wszystko przez wpadkę

Kolejną nazwą, która stała się tymczasową była Kilimandżaro. Jak nietrudno się domyślić pochodziła ona od tytułu piosenki zespołu Lady Pank "Moje Kilimandżaro". Ta nazwa jednak też nie zagościła na długo. Pomogła piosenka "Mała Lady Punk", która powstała jeszcze zanim zespół na dobre rozpoczął działalność. Powstała ona podczas sesji nagraniowej Izabeli Trojanowskiej w krakowskim Teatrze STU.

To był jeden z pierwszych hitów Lady Pank. Słowo "punk" w tytule było często przekręcane na różnego rodzaju wydawanych składankach piosenek. Muzycy postanowili to wykorzystać. W ten sposób powstał tytuł grupy "Lady Pank". Wpadka okazała się sukcesem, który funkcjonuje do dziś.

Zespół szybko zdobył popularność a piosenka "Mała Lady Pank" szybko stała się wielkim hitem. Po niej kolejne utwory, które wypuszczał na rynek Lady Pank stawały się przebojami, które fani śpiewali na koncertach a stacje radiowe emitowały na swoich falach radiowych.